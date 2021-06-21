21 июня 19:00 О матче
Украина 0
Австрия 1
21 июня 19:00 О матче
Северная Македония 0
Нидерланды 3
21 июня 45+1’
Россия 0
Дания 1
21 июня 45+2’
Финляндия 0
Бельгия 0
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
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Германия --
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Евро-2020

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"Так нельзя": Зинченко стыдно после Австрии

Олег Люлька Олег Люлька
21 июня, 22:42
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Футболист МанСити заявил, что неприемлемо играть так, как Украина в матче с австрийцами – по словам Зинченко, команде нужно пересмотреть свое отношение к делу
Полузащитник сборной Украины Зинченко
Полузащитник сборной Украины Зинченко / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после поражения от Австрии 0:1 заявил, что ему стыдно, а так, как они действовали на поле, "играть нельзя".

"Описать то, что сейчас происходит у меня внутри – очень непросто. Большое разочарование, – сказал каналам Футбол 1/2/3 Александр Зинченко. – Я лично сам чувствую ответственность за результат. Мы должны были играть намного лучше. Первый тайм – это неприемлемо. Можно много говорить о каких-то физических кондициях, но без менталитета победителя на таких турнирах тяжело. Мы должны выигрывать дуэли на каждом участке поля. Желание должно быть запредельное. Этого, к сожалению, в первом тайме не было"

"Во втором тайме, конечно, мы отдали все силы, но Австрия не дала ничего толком создать. Было много брака, вопросов нет, критику мы заслужили. У нас была выигрышная позиция до игры, нам хватало и ничьей, но мы не играли на этот результат. Мы отдавали все силы, чтобы победить"

"Это будет для нас бесценным опытом. Но, к сожалению, это входит в какую-то привычку. А хочется уже извлекать из опыта какой-то результат"

"Пришло столько болельщиков, практически весь стадион гнал нас вперед, но мы не добились результата. Лично мне очень стыдно. Шанс пройти в плей-офф с третьего места минимален, но он есть. Будем надеяться. Но нам нужно пересмотреть свою игру и свое отношение к делу. Так играть нельзя", – подытожил Зинченко

Напомним, шансы попасть в 1/8 Евро у команды Андрея Шевченко остаются. Окажемся ли мы в числе четырех из шести лучших третьих мест, что позволит пробиться в плей-офф, станет окончательно известно 23 июня – в день завершения группового раунда.

Читайте также: За кого теперь болеть Украине? Четыре варианта, как нам остаться на Евро-2020

Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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Все таблицы Евро
Понедельник, 21 июня
0:1
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0:1 (45+1’)
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Вторник, 22 июня
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