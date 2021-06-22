Малюк на підході! Дружина Зінченка показала, як її животик підріс на Євро-2020

Чарівна блондинка на чемпіонаті Європи не тільки вболіває за нашу збірну, але і продовжує висвітлювати її життя для каналів Україна та Футбол 1/2/3

Вагітна Влада Седан у Бухаресті / Фото: Instagram

Вагітна дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка Влада Седан на матчі Євро-2020 з Австрією 0:1 в Бухаресті показала, як підріс її животик. Малюк уже на підході!

Фото – Wagsgalore

Відзначимо, що Влада Седан вболівала за українську збірну в Бухаресті в компанії інших дружин і наречених футболістів команди – других половинок Євгена Макаренка, Миколи Матвієнка, Андрія Пятова, Тараса Степаненка, Віталія Миколенка, Іллі Забарного, Романа Яремчука та Сергія Кривцова.

При цьому Влада, незважаючи на пікантний стан, продовжує працювати на Євро, висвітлюючи гру нашої збірної для телеканалів "Україна" та "Футбол 1/2/3".

Додамо, що про те, що чекають дитину, Олександр Зінченко і Влада Седан повідомили світу на початку червня.

Малюкові і своїй дружині Зінченко присвятив гол у товарняку з Кіпром, але на Євро-2020 ще не забивав.

Зінченко і знімок УЗД його малюка / Фото: Instagram

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