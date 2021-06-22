22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Малюк на підході! Дружина Зінченка показала, як її животик підріс на Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
22 червня, 14:25
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Чарівна блондинка на чемпіонаті Європи не тільки вболіває за нашу збірну, але і продовжує висвітлювати її життя для каналів Україна та Футбол 1/2/3
Вагітна Влада Седан у Бухаресті
Вагітна Влада Седан у Бухаресті / Фото: Instagram

Вагітна дружина футболіста збірної України Олександра Зінченка Влада Седан на матчі Євро-2020 з Австрією 0:1 в Бухаресті показала, як підріс її животик. Малюк уже на підході!

Фото – Wagsgalore

Відзначимо, що Влада Седан вболівала за українську збірну в Бухаресті в компанії інших дружин і наречених футболістів команди – других половинок Євгена Макаренка, Миколи Матвієнка, Андрія Пятова, Тараса Степаненка, Віталія Миколенка, Іллі Забарного, Романа Яремчука та Сергія Кривцова.

При цьому Влада, незважаючи на пікантний стан, продовжує працювати на Євро, висвітлюючи гру нашої збірної для телеканалів "Україна" та "Футбол 1/2/3".

Додамо, що про те, що чекають дитину, Олександр Зінченко і Влада Седан повідомили світу на початку червня.

Малюкові і своїй дружині Зінченко присвятив гол у товарняку з Кіпром, але на Євро-2020 ще не забивав.

Зінченко і знімок УЗД його малюка
Зінченко і знімок УЗД його малюка / Фото: Instagram

Дивіться, як Україна програла Австрії 0:1

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
22:00
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Середа, 23 червня
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