21 червня 19:00 Про матч
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 45+1’
Росія 0
Данія 1
21 червня 45+2’
Фінляндія 0
Бельгія 0
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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"Так не можна": Зінченкові соромно після Австрії

Олег Люлька Олег Люлька
21 червня, 22:42
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Футболіст МанСіті заявив, що неприйнятно грати так, як Україна в матчі з австрійцями – за словами Зінченка, команді потрібно переглянути своє ставлення до справи
Півзахисник збірної України Зінченко
Півзахисник збірної України Зінченко / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко після поразки від Австрії 0:1 заявив, що йому соромно, а так, як вони діяли на полі, "грати не можна".

"Описати те, що зараз відбувається у мене всередині – дуже непросто. Велике розчарування, – сказав каналам Футбол 1/2/3 Олександр Зінченко. – Я особисто сам відчуваю відповідальність за результат. Ми мусили грати значно краще. Перший тайм – це неприйнятно. Можна багато говорити про якісь фізичні кондиції, але без менталітету переможця на таких турнірах важко. Ми повинні вигравати дуелі на кожній ділянці поля. Бажання повинно бути безмежне. Цього, на жаль, в першому таймі не було"

"У другому таймі, звичайно, ми віддали всі сили, але Австрія не дала нічого створити. Було багато браку, питань немає, на критику ми заслужили. У нас була виграшна позиція до гри, нам вистачало і нічиєї, але ми не грали на цей результат. Ми віддавали всі сили, щоб перемогти"

"Це буде для нас безцінним досвідом. Але, на жаль, це перетворюється на якусь звичку. А хочеться вже витягувати з досвіду якийсь результат"

"Прийшло стільки уболівальників, майже весь стадіон гнав нас уперед, але ми не добилися результату. Особисто мені дуже соромно. Шанс пройти до плей-оф з третього місця мінімальний, але він є. Будемо сподіватися. Але нам потрібно переглянути свою гру і своє ставлення до справи. Так грати не можна", – підсумував Зінченко

Нагадаємо, шанси потрапити до 1/8 Євро у команди Андрія Шевченка залишаються. Чи опинимося ми серед чотирьох з шести найкращих третіх місць, що дозволить пробитися до плей-оф, стане остаточно відомо 23 червня – в день завершення групового раунду.

Читайте також: За кого тепер вболівати Україні? Чотири варіанти, як нам залишитися на Євро-2020

Дивіться, як Україна програла Австрії 0:1

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1
Дивись на: Про матч
0:3
Дивись на: Про матч
0:1 (45+1’)
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0:0 (45+2’)
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Вівторок, 22 червня
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