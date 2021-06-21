"Так не можна": Зінченкові соромно після Австрії

Футболіст МанСіті заявив, що неприйнятно грати так, як Україна в матчі з австрійцями – за словами Зінченка, команді потрібно переглянути своє ставлення до справи

Півзахисник збірної України Зінченко / Фото: Reuters

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко після поразки від Австрії 0:1 заявив, що йому соромно, а так, як вони діяли на полі, "грати не можна".

"Описати те, що зараз відбувається у мене всередині – дуже непросто. Велике розчарування, – сказав каналам Футбол 1/2/3 Олександр Зінченко. – Я особисто сам відчуваю відповідальність за результат. Ми мусили грати значно краще. Перший тайм – це неприйнятно. Можна багато говорити про якісь фізичні кондиції, але без менталітету переможця на таких турнірах важко. Ми повинні вигравати дуелі на кожній ділянці поля. Бажання повинно бути безмежне. Цього, на жаль, в першому таймі не було"

"У другому таймі, звичайно, ми віддали всі сили, але Австрія не дала нічого створити. Було багато браку, питань немає, на критику ми заслужили. У нас була виграшна позиція до гри, нам вистачало і нічиєї, але ми не грали на цей результат. Ми віддавали всі сили, щоб перемогти"

"Це буде для нас безцінним досвідом. Але, на жаль, це перетворюється на якусь звичку. А хочеться вже витягувати з досвіду якийсь результат"

"Прийшло стільки уболівальників, майже весь стадіон гнав нас уперед, але ми не добилися результату. Особисто мені дуже соромно. Шанс пройти до плей-оф з третього місця мінімальний, але він є. Будемо сподіватися. Але нам потрібно переглянути свою гру і своє ставлення до справи. Так грати не можна", – підсумував Зінченко

Нагадаємо, шанси потрапити до 1/8 Євро у команди Андрія Шевченка залишаються. Чи опинимося ми серед чотирьох з шести найкращих третіх місць, що дозволить пробитися до плей-оф, стане остаточно відомо 23 червня – в день завершення групового раунду.

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