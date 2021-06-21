Таблиця третіх місць: Україна виходить в 1/8 Євро

Але це лише за станом на момент завершення нашого матчу з австрійцями, програного 0:1. Остаточно, чи вийдемо ми до плей-оф, стане відомо 23 червня

Таблиця третіх місць на Євро-2020 / Фото: UEFA.com

Після поразки від Австрії 0:1 в матчі третього туру групового раунду Євро-2020 в Бухаресті збірна України фінішувала на третьому місці у своєму квартеті С.

Однак шанси потрапити до 1/8 Євро у команди Андрія Шевченка залишаються. Чи опинимося ми серед чотирьох з шести найкращих третіх місць, що дозволить пробитися до плей-оф, стане остаточно відомо 23 червня – в день завершення групового раунду.

На момент завершення свого матчу з австрійцями українці в таблиці третіх місць Євро-2020 посідає четверту сходинку, отже, за станом на зараз, виходять до 1/8 фіналу. Але ситуація може ще змінитися.

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Тепер збірній України залишається чекати

Дивіться, як Україна програла Австрії 0:1