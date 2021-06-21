Таблиця третіх місць: Україна виходить в 1/8 Євро

Після поразки від Австрії 0:1 в матчі третього туру групового раунду Євро-2020 в Бухаресті збірна України фінішувала на третьому місці у своєму квартеті С.
Однак шанси потрапити до 1/8 Євро у команди Андрія Шевченка залишаються. Чи опинимося ми серед чотирьох з шести найкращих третіх місць, що дозволить пробитися до плей-оф, стане остаточно відомо 23 червня – в день завершення групового раунду.
На момент завершення свого матчу з австрійцями українці в таблиці третіх місць Євро-2020 посідає четверту сходинку, отже, за станом на зараз, виходять до 1/8 фіналу. Але ситуація може ще змінитися.
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Дивіться, як Україна програла Австрії 0:1