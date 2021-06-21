21 червня 19:00 Про матч
Україна 0
Австрія 1
21 червня 19:00 Про матч
Північна Македонія 0
Нідерланди 3
21 червня 21’
Росія 0
Данія 0
21 червня 19’
Фінляндія 0
Бельгія 0
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Таблиця третіх місць: Україна виходить в 1/8 Євро

Олег Люлька Олег Люлька
21 червня, 22:04
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Але це лише за станом на момент завершення нашого матчу з австрійцями, програного 0:1. Остаточно, чи вийдемо ми до плей-оф, стане відомо 23 червня
Таблиця третіх місць на Євро-2020
Таблиця третіх місць на Євро-2020 / Фото: UEFA.com

Після поразки від Австрії 0:1 в матчі третього туру групового раунду Євро-2020 в Бухаресті збірна України фінішувала на третьому місці у своєму квартеті С.

Однак шанси потрапити до 1/8 Євро у команди Андрія Шевченка залишаються. Чи опинимося ми серед чотирьох з шести найкращих третіх місць, що дозволить пробитися до плей-оф, стане остаточно відомо 23 червня – в день завершення групового раунду.

На момент завершення свого матчу з австрійцями українці в таблиці третіх місць Євро-2020 посідає четверту сходинку, отже, за станом на зараз, виходять до 1/8 фіналу. Але ситуація може ще змінитися.

Читайте також: За кого тепер вболівати Україні? Чотири варіанти, як нам залишитися на Євро-2020

Тепер збірній України залишається чекати
Тепер збірній України залишається чекати

Дивіться, як Україна програла Австрії 0:1

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
3
3
0
0
8
2
6
9
Забиті 8
Пропущені 2
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В В
2
Австрія Австрія Авс
3
2
0
1
4
3
1
6
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П В
3
Україна Україна Укр
3
1
0
2
4
5
-1
3
Забиті 4
Пропущені 5
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В П
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
3
0
0
3
2
8
-6
0
Забиті 2
Пропущені 8
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 21 червня
0:1
Дивись на: Про матч
0:3
Дивись на: Про матч
0:0 (21’)
Дивись на: Трансляція
0:0 (19’)
Дивись на: Трансляція
Вівторок, 22 червня
22:00
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22:00
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