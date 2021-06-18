"Я виправдовуватися не хочу": Заваров різко відреагував на чутки про корупцію у збірній України

Колишній помічник Михайла Фоменка назвав маячнею розмови про те, що Олександр Зінченко за гроші грав в національній команді

Олександр Заваров працював помічником у Фоменка / Фото: Сегодня|Спорт

Гучний скандал сьогодні спалахнув навколо збірної України. Журналіст Андрій Сеньків звинуватив колишнього тренера національної команди Михайла Фоменка в тому, що той брав гроші за виклик футболістів у команду. Нібито одна хвилина на полі Олександра Зінченка коштувала тисячу доларів.

Сам Фоменко прокоментував цю заяву коротко: "Дебілізм".

Олександр Зінченко і Михайло Фоменко / Фото: Getty Images

Висловився з цього приводу і колишній асистент головного тренера Олександр Заваров.

"Цим людям треба лікуватися. Сеньків-Меньків цей. Йому треба лікуватися, тому що це якесь дике міркування. Я виправдовуватися не хочу, навіть марення це не хочу слухати. Мені все одно, хто що говорить. Зараз багато говорять, якщо кожному вірити, то можна з глузду з'їхати" , – розповів Заваров "Трибуні" .

Нагадаємо, що зараз Зінченко разом зі збірною України грає на Євро-2020. Вчора наша команда обіграла Північну Македонію – 2:1.