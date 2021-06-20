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Хабарі за Зінченко давали. Особливо Гвардіолі: реакція з Росії на корупцію в збірній України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 червня, 10:37
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Чутки про можливу корупцію у збірній України прокоментували в Росії. Представник клубу, де в 2016 році виступав Зінченко, назвав звинувачення маячнею
Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола
Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола / Фото: Reuters

Нещодавно журналіст Андрій Сеньків заявив, що Олександр Зінченко платив Михайлові Фоменку за кожну хвилину на Євро-2020. У Росії, де на той момент грав Зінченко, назвали звинувачення в корупції в збірній України маячнею.

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"Хабарі за Зінченко, звичайно, давали. Особливо Гвардіолі, щоб він ставив його до складу Манчестер Сіті. А якщо серйозно, то цю маячню коментувати я не буду", – сказав голова ради директорів Уфи Ростислав Мурзагулов в інтерв'ю СЕ.

Нагадаємо, Сеньків заявив, що Зінченко і його агенти платили Фоменку 1000 доларів за кожну хвилину на Євро-2016. На тому турнірі українець провів 96 хвилин. Це було зроблено для того, щоб полегшити перехід Олександра в Манчестер Сіті.

Раніше Заваров різко відреагував на чутки про корупцію в збірній України. Колишній помічник Михайла Фоменка назвав маячнею розмови про те, що Олександр Зінченко за гроші грав в національній команді.

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B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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