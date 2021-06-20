Хабарі за Зінченко давали. Особливо Гвардіолі: реакція з Росії на корупцію в збірній України

Чутки про можливу корупцію у збірній України прокоментували в Росії. Представник клубу, де в 2016 році виступав Зінченко, назвав звинувачення маячнею

Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола / Фото: Reuters

Нещодавно журналіст Андрій Сеньків заявив, що Олександр Зінченко платив Михайлові Фоменку за кожну хвилину на Євро-2020. У Росії, де на той момент грав Зінченко, назвали звинувачення в корупції в збірній України маячнею.

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"Хабарі за Зінченко, звичайно, давали. Особливо Гвардіолі, щоб він ставив його до складу Манчестер Сіті. А якщо серйозно, то цю маячню коментувати я не буду", – сказав голова ради директорів Уфи Ростислав Мурзагулов в інтерв'ю СЕ.

Нагадаємо, Сеньків заявив, що Зінченко і його агенти платили Фоменку 1000 доларів за кожну хвилину на Євро-2016. На тому турнірі українець провів 96 хвилин. Це було зроблено для того, щоб полегшити перехід Олександра в Манчестер Сіті.

Раніше Заваров різко відреагував на чутки про корупцію в збірній України. Колишній помічник Михайла Фоменка назвав маячнею розмови про те, що Олександр Зінченко за гроші грав в національній команді.