Одне лице! Зінченко показав УЗД свого малюка

Після перемоги над Кіпром 4 0 Олександр Зінченко опублікував УЗД животика своєї вагітної дружини Влади, якій він присвятив свій гол з пенальті в цьому матчі.
Знімок ультразвукового дослідження плоду "збігається" з тим, як саме Олександр Зінченко відсвяткував гол кіпріотам.
Нагадаємо, футболіст Манчестер Сіті зробив жест "буратіно" і висунув язика – точно як малюк у животику у Влади Зінченко на знімку УЗД. Малюк ще не народився, але вже можна стверджувати – як же він схожий на свого тата!
"На одній хвилі з малюком", – написав у себе в Instagram Олександр Зінченко
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Дивіться, як Влада Зінченко реагувала на пенальті Олександра в матчі з Кіпром. Спочатку від хвилювання закрила очі долонею, а потім аплодувала чоловікові.
Відзначимо, що дружина Олександра Зінченка, незважаючи на пікантний стан, теж їде на Євро – як журналістка каналів "Футбол 1/2/3".
"Самопочуття хороше. Працюю. На Євро їду. Усе за планом", – написала напередодні Влада в Instagram.