Одне лице! Зінченко показав УЗД свого малюка

Малюк ще не народився, але вже можна стверджувати – як же він схожий на свого тата! Подивіться, яке диво чекають лідер збірної України Олександр Зінченко і його дружина Влада

Зінченко і знімок УЗД його малюка / Фото: Instagram

Після перемоги над Кіпром 4 0 Олександр Зінченко опублікував УЗД животика своєї вагітної дружини Влади, якій він присвятив свій гол з пенальті в цьому матчі.

Знімок ультразвукового дослідження плоду "збігається" з тим, як саме Олександр Зінченко відсвяткував гол кіпріотам.

Нагадаємо, футболіст Манчестер Сіті зробив жест "буратіно" і висунув язика – точно як малюк у животику у Влади Зінченко на знімку УЗД. Малюк ще не народився, але вже можна стверджувати – як же він схожий на свого тата!

"На одній хвилі з малюком", – написав у себе в Instagram Олександр Зінченко

Читайте також: Чому ти бив пенальті? Вагітна дружина влаштувала Зінченку допит після Кіпру

Дивіться, як Влада Зінченко реагувала на пенальті Олександра в матчі з Кіпром. Спочатку від хвилювання закрила очі долонею, а потім аплодувала чоловікові.

Відзначимо, що дружина Олександра Зінченка, незважаючи на пікантний стан, теж їде на Євро – як журналістка каналів "Футбол 1/2/3".

"Самопочуття хороше. Працюю. На Євро їду. Усе за планом", – написала напередодні Влада в Instagram.