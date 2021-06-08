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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

На грі збірної можна відмінно заробити: скільки дають за перемогу Шеви на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
8 червня, 06:10
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Франція залишається фаворитом Євро-2020 у букмекерів, а команда України розташовується на 11-му місці серед усіх учасників турніру – вище, ніж Росія, Польща або Швейцарія
Збірна України займає 11-е місце серед всіх фаворитів турніру
Збірна України займає 11-е місце серед всіх фаворитів турніру / Фото: Reuters

Букмекери оцінили шанси учасників Євро-2020 на перемогу в турнірі. Збірна України зупинилася за крок від потрапляння в ТОП-10 лідерів чемпіонату Європи. Нагадаємо, що вчора наша команда розгромила Кіпр у останньому спарингу перед Євро. Огляд матчу Україна – Кіпр є на нашому сайті.

За чотири дні до старту Євро коефіцієнт на перемогу збірної України становить 46.00. Якщо ви ризикнете поставити на улюблену команду 1000 грн, то потенційна перемога збагатить вас на 46 тисяч!

Головним же фаворитом турніру залишається Франція. Котирування на чинного чемпіона світу складають 5.00. Слідом за ними розташовується збірна Англії, незважаючи на втрату ключового захисника. Також до трійки входить бронзовий призер ЧС-2018 і лідер рейтингу ФІФА команда Бельгії.

Котирування на перемогу на Євро-2020:

В тренді
  1. Франція – 5.00
  2. Англія – 5.80
  3. Бельгія – 6.50
  4. Німеччина – 7.50
  5. Іспанія – 7.50
  6. Португалія – 8.50
  7. Італія – 11.00
  8. Нідерланди – 12.00
  9. Хорватія – 27.00
  10. Данія – 31.00
  11. Україна – 46.00
  12. Туреччина – 46.00
  13. Швейцарія – 61.00
  14. Росія – 61.00
  15. Польща – 73.00
  16. Австрія – 73.00
  17. Швеція – 73.00
  18. Чехія – 101
  19. Угорщина – 321
  20. Фінляндія – 401
  21. Північна Македонія – 401

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