Чому ти бив пенальті? Вагітна дружина влаштувала Зінченко допит після Кіпру

Футболіст МанСіті присвятив гол у ворота кіпріотів своїй дружині, яка в момент пробиття пенальті закрила долонею очі. Лавсторі отримала продовження після гри

Олександр Зінченко і його дружина Влада / Фото: Instagram

У лавсторі між Олександром Зінченком і його дружиною Владою, свідками якої вболівальники стали під час матчу Україна – Кіпр 4: 0 в Харкові, було продовження після гри.

Нагадаємо, реалізувавши пенальті в ворота кіпріотів, Зінченко засунув м'яч під футболку, присвятивши гол вагітній дружині, яка спостерігала за грою з ложі преси.

/ Фото: REUTERS

Олександр Зінченко та Олександр Зубков після забитого м'яча / Фото: Reuters

При цьому Влада в момент пенальті від хвилювання закрила очі долонею, а потім поаплодувала чоловікові.

Після матчу Влада Зінченко (до заміжжя – Седан), вже як журналістка каналів Футбол 1/2/3, взяла інтерв'ю у Олександра, визнаного найкращим гравцем спарингу з Кіпром.

- Чому саме ти пробивав пенальті? Тобі поступився Андрій Ярмоленко? – поцікавилася Влада.

- Штатним пенальтистом у нас залишається Андрій Ярмоленко, але я попросив взяти цей м'яч, оскільки пообіцяв своїй дружині забити сьогодні. І, нарешті, забив, – лише трохи усміхнувшись, відповів Владі футболіст МанСіті.

- Що ти шепотів на вухо Іллі Забарному, який діяв на позиції крайнього захисника, коли ви виходили на другий тайм? Дав підказки зі свого досвіду гри на цій позиції в Манчестер Сіті? – поставила чоловікові ще одне питання Влада.

- У мене дуже уважна дружина, – не втримався від компліменту дружині Олександр. – А Забарному я підказав, щоб він швидше доставляв м'яча Ярмолі або Малиновському: "Якщо ти робиш зайвий дотик, то суперник закриває зони, і нам доводиться знову міняти позиції".

Відзначимо, що Влада Седан теж їде на Євро. "Самопочуття хороше. Працюю. На Євро їду. Усе за планом", – написала напередодні вона в Instagram.