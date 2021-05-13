"Український Серхіо Рамос" став найкращим гравцем чемпіонату України

Український захисник Денис Попов отримав найвищу середню оцінку серед усіх гравців за підсумками чемпіонату України. Денис Попов провів всього 15 матчів в сезоні

Денис Попов в компанії Богдана Ледньова и Миколи Шапаренка / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Захисник Динамо Денис Попов став кращим гравцем минулого чемпіонату України за оцінками InStat. При цьому, 22-річний футболіст провів найменшу кількість матчів серед гравців ТОП-10 рейтингу.

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Попов набрав 300 балів і випередив півзахисника Шахтаря Алана Патріка. Першу трійку замкнув ще один динамівець Віктор Циганков. Відзначимо, що в першій десятці присутні тільки гравці Динамо і Шахтаря, повідомляє zbirna.com.

На рахунку Попова 15 матчів в минулому чемпіонаті України, два голи і п'ять жовтих карток.

Кращі футболісти УПЛ за оцінками InStat:

1. Денис Попов (Динамо) – 300 (15 матчів)

2. Алан Патрік (Шахтар) – 288 (21)

3. Віктор Циганков (Динамо) – 283 (20)

4. Микола Шапаренко (Динамо) – 280 (24)

5. Микола Матвієнко (Шахтар) – 280 (20)

6. Сергій Сидорчук (Динамо) – 276 (21)

7. Манор Соломон (Шахтар) – 275 (23)

8. Тете (Шахтар) – 274 (24)

9. Віталій Миколенко (Динамо) – 273 (22)

10. Додо (Шахтар) – 272 (23)

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