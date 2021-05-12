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Луческу затримається в Динамо довше, ніж очікувалося: Суркіс вражений

12 травня, 08:33

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Головний тренер київської команди отримав пропозицію продовжити контракт до літа 2023 року, а чинну угоду розраховано ще на один сезон

Мірча Луческу

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У нинішньому сезоні Динамо може завоювати всі три трофея на внутрішній арені. Підопічні Мірчі Луческу виграли Суперкубок у Шахтаря, стали чемпіонами, а в четвер посперечаються з Зорею і за Кубок. Робота румунського фахівця в Києві вразила президента клубу Ігоря Суркіса, і він запропонував тренеру продовжити угоду.

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Тим часом, Луческу після фінішу чемпіоната заговорив про Шахтарі.

Спочатку контракт Мірчі був розрахований на 2020-2022 рр. Тепер же він може затриматися в Україні і на сезон 2022/2023, повідомляє Циганик live:

"Після фіналу Кубка Луческу ще на кілька днів залишається в Києві для того, щоб підготувати збори перед наступним сезоном. Це свідчить про те, що він планує продовжувати роботу з Динамо. Скажу більше, тренер отримав пропозицію продовжити контракт ще на рік. Зараз тривають переговори . Так що говорити про те, що Луческу може покинути Динамо, ніякого сенсу немає".

Нагадаємо, "біло-блакитні" вперше виграли чемпіонат з 2016 року, випередивши Шахтар на 11 очок.

Читайте також: Рінат Ахметов – про прихід Луческу в Динамо.

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