Русский
$ 27,76
33,49

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Президент клубу УПЛ поставить рулити ним свого сина – джерело

11 травня, 14:25

Олег Люлька Олег Люлька

В Олександрії, бронзового призера чемпіонату-2019, починаються серйозні пертурбації. Шарана на посту головного тренера змінює Гура – і це ще не все

Кузьменко-старший і Шаран

Кузьменко-старший і Шаран / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Син президента футбольного клубу Олександрія мера однойменного міста 46-річного Сергія Кузьменка – 22-річний Іван – може зайняти одну з керівних посад в клубі.

Реклама

Про це повідомляє FootBoom.

Не виключені і інші кадрові зміни в структурі управління клубу. Вже сьогодні може офіційно стати відомо про звільнення Володимира Шарана з посади головного тренера Олександрії.

За даними джерела, на 99% команду, яка в нинішньому сезоні посіла лише дев'яте місце, очолить 44-річний Юрій Гура, який раніше працював з Олександрією U-19, а до того – з УкрАгроКомом.

Хоча раніше повідомлялося, що Олександрію може очолити Сергій Ковалець.

Реклама

Також очікуються великі зміни і серед складу гравців команди з Кіровоградської області.

ФК Олександрія

ФК Олександрія / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

В тренді
Усі результати 25-го туру чемпіонату України з футболу
"Шахтар" - "Минай", Алан Патрік и Нурієв

Читайте також: Трава – за десятки мільйонів: Олександрія продає газон після перемоги над Шахтарем

Нагадаємо, найвищим досягненням в історії ФК Олександрія є "бронза"-2019, яка дозволила команді виступити в груповому турнірі Ліги Європи.

Реклама

Дивіться, як в останньому домашньому матчі УПЛ-2020/21 Олександрія програла Колосу

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
26
20
5
1
59
15
44
65
Забиті 59
Пропущені 15
Різниця 44
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
26
16
6
4
51
19
32
54
Забиті 51
Пропущені 19
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В П П
3
ЗоряЗоряЗор
26
15
5
6
44
22
22
50
Забиті 44
Пропущені 22
Різниця 22
Результати останніх матчів: В В В П В
4
КолосКолосКол
26
10
11
5
36
26
10
41
Забиті 36
Пропущені 26
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В Н В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
26
11
8
7
37
30
7
41
Забиті 37
Пропущені 30
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н П П В
6
ДеснаДеснаДес
26
10
8
8
38
32
6
38
Забиті 38
Пропущені 32
Різниця 6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
7
Дніпро-1Дніпро-1Дні
26
8
6
12
36
38
-2
30
Забиті 36
Пропущені 38
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П П В Н
8
ЛьвівЛьвівЛьв
26
8
5
13
25
51
-26
29
Забиті 25
Пропущені 51
Різниця -26
Результати останніх матчів: Н П В В В
9
ОлександріяОлександріяОле
26
8
5
13
33
37
-4
29
Забиті 33
Пропущені 37
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В П
10
РухРухРух
26
6
10
10
27
39
-12
28
Забиті 27
Пропущені 39
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н В В В Н
11
МаріупольМаріупольМар
26
6
8
12
27
41
-14
26
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В Н П П Н
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
26
5
11
10
24
36
-12
26
Забиті 24
Пропущені 36
Різниця -12
Результати останніх матчів: П В В П Н
13
ОлімпікОлімпікОлі
26
6
4
16
28
48
-20
22
Забиті 28
Пропущені 48
Різниця -20
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
МинайМинайМин
26
4
6
16
16
47
-31
18
Забиті 16
Пропущені 47
Різниця -31
Результати останніх матчів: П П П П В

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареї
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареїФутбол
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годин
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годинЧУ з футболу
Що трапилося перед матчем Минай – Шахтар. Розбираємо скандал року в українському футболі
Що трапилося перед матчем Минай – Шахтар. Розбираємо скандал року в українському футболіЧУ з футболу
Минай припиняє своє існування після вильоту з Прем'єр-ліги – ЗМІ
Минай припиняє своє існування після вильоту з Прем'єр-ліги – ЗМІЧУ з футболу
Капітан Динамо відгуляв 30-річчя: флірт Монатіка з дружиною Сидорчука та
Капітан Динамо відгуляв 30-річчя: флірт Монатіка з дружиною Сидорчука та "Білий лебідь" від КривцоваФутбол
"Він мене приб'є!" Дружина динамівця Гусєва розповіла, куди колють ботокс футболістам в її клініціФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти