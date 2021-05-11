Президент клубу УПЛ поставить рулити ним свого сина – джерело

Кузьменко-старший і Шаран / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"
Син президента футбольного клубу Олександрія мера однойменного міста 46-річного Сергія Кузьменка – 22-річний Іван – може зайняти одну з керівних посад в клубі.
Про це повідомляє FootBoom.
Не виключені і інші кадрові зміни в структурі управління клубу. Вже сьогодні може офіційно стати відомо про звільнення Володимира Шарана з посади головного тренера Олександрії.
За даними джерела, на 99% команду, яка в нинішньому сезоні посіла лише дев'яте місце, очолить 44-річний Юрій Гура, який раніше працював з Олександрією U-19, а до того – з УкрАгроКомом.
Хоча раніше повідомлялося, що Олександрію може очолити Сергій Ковалець.
Також очікуються великі зміни і серед складу гравців команди з Кіровоградської області.
ФК Олександрія / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"
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Нагадаємо, найвищим досягненням в історії ФК Олександрія є "бронза"-2019, яка дозволила команді виступити в груповому турнірі Ліги Європи.
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