Президент клубу УПЛ поставить рулити ним свого сина – джерело

В Олександрії, бронзового призера чемпіонату-2019, починаються серйозні пертурбації. Шарана на посту головного тренера змінює Гура – і це ще не все

Кузьменко-старший і Шаран / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія"

Син президента футбольного клубу Олександрія мера однойменного міста 46-річного Сергія Кузьменка – 22-річний Іван – може зайняти одну з керівних посад в клубі.

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Про це повідомляє FootBoom.

Не виключені і інші кадрові зміни в структурі управління клубу. Вже сьогодні може офіційно стати відомо про звільнення Володимира Шарана з посади головного тренера Олександрії.

За даними джерела, на 99% команду, яка в нинішньому сезоні посіла лише дев'яте місце, очолить 44-річний Юрій Гура, який раніше працював з Олександрією U-19, а до того – з УкрАгроКомом.

Хоча раніше повідомлялося, що Олександрію може очолити Сергій Ковалець.

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Також очікуються великі зміни і серед складу гравців команди з Кіровоградської області.

ФК Олександрія / Фото: Офіційний сайт ФК "Олександрія" В тренді Усі результати 25-го туру чемпіонату України з футболу

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Нагадаємо, найвищим досягненням в історії ФК Олександрія є "бронза"-2019, яка дозволила команді виступити в груповому турнірі Ліги Європи.

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