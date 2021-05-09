Після перемоги – дали медалі! Зоря отримала "бронзу" УПЛ

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск
В заключному турі чемпіонату України Зоря приймала Олександрію. На жаль для вболівальників, турнірного значення поєдинок не мав. Зоря заздалегідь забронювала собі бронзові медалі, а Олександрія не змогла поборотися за єврокубки. Тому команди особливо не напружувалися.
Відмінний шанс першою відкрити рахунок упустила Олександрія в кінцівці першого тайму. Гречишкін не реалізував пенальті.
Луганчани домоглися свого на контратаках. Спочатку захист упустив Гладкого, який виявився сам на лінії воротарського. А потім Алефіренко втік один на один.
Перед фінальним свистком гості забили гол престижу, на цьому і закінчили зустріч. Після закінчення якої футболісти Зорі отримали бронзові медалі.
Зоря – Олександрія – 2:1
Голи: Гладкий (63), Алефіренко (73) – Новиков (86).
Дивіться матч Зоря – Олександрія:
Турнірна таблиця
Нагадаємо, що для Зорі сезон ще не завершений. 13 травня Зоря зіграє в фіналі Кубка України проти Динамо.