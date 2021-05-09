Після перемоги – дали медалі! Зоря отримала "бронзу" УПЛ

Луганський клуб обіграв Олександрію в останньому турі чемпіонату України і здобув бронзові нагороди за третє місце в Прем'єр-лізі

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

В заключному турі чемпіонату України Зоря приймала Олександрію. На жаль для вболівальників, турнірного значення поєдинок не мав. Зоря заздалегідь забронювала собі бронзові медалі, а Олександрія не змогла поборотися за єврокубки. Тому команди особливо не напружувалися.

Реклама

Відмінний шанс першою відкрити рахунок упустила Олександрія в кінцівці першого тайму. Гречишкін не реалізував пенальті.

Луганчани домоглися свого на контратаках. Спочатку захист упустив Гладкого, який виявився сам на лінії воротарського. А потім Алефіренко втік один на один.

Перед фінальним свистком гості забили гол престижу, на цьому і закінчили зустріч. Після закінчення якої футболісти Зорі отримали бронзові медалі.

Зоря – Олександрія – 2:1

Голи: Гладкий (63), Алефіренко (73) – Новиков (86).

Реклама

Дивіться матч Зоря – Олександрія:

Турнірна таблиця

Реклама

Нагадаємо, що для Зорі сезон ще не завершений. 13 травня Зоря зіграє в фіналі Кубка України проти Динамо.