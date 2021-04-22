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Шаран покине Олександрію: хто його замінить

22 квітня, 07:36

Олег Люлька Олег Люлька

Після вильоту з Кубка України в команді з Кіровоградської області готуються попрощатися зі своїм багаторічним коучем. Його може змінити інший ексдинамівець

Поразка від Зорі в серії пенальті у півфіналі Кубка України спричинить відставку головного тренера Олександрії, експівзахисника Динамо Володимира Шарана.

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Про це у себе в Twitter повідомив журналіст Ігор Бурбас. Між керівництвом клубу і тренером була домовленість про продовження співпраці, якщо Олександрія вийде до фіналу. А цього не сталося.

49-річний Шаран покине Олександрію після закінчення сезону.

Це побічно підтвердив і сам тренер, заявивши Футбол NEWS: "Будемо думати, будемо вирішувати. Залишилося мені чотири гри в чемпіонаті".

Володимир Шаран
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Володимир Шаран / Фото: AFP

Нагадаємо, Шаран працював в Александрії в сезоні 2010/11, вигравши з нею Першу лігу, а потім безперервно – з 2013 року. При ньому команда в 2019-му посіла третє місце в чемпіонаті України і вперше в своїй історії виступила в груповому раунді Ліги Європи.

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Не виключено, що Олександрію очолить один із її попередніх коучів, інший ексгравець Динамо – Сергій Ковалець, колишній наставник молодіжної збірної України, син якого Кирило є лідером олександрійців. Останнім часом Ковалець-старший був помічений на іграх команди у VIP-ложі стадіону.

Сергій Ковалець

Сергій Ковалець

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Додамо, що Зоря, якій Олександрія програла напередодні, в фіналі Кубка України зіграє з Динамо, котре розгромило 3:0 Агробізнес. Матч відбудеться 13 травня в Тернополі.

Всі подробиці в спецтемі Кубок України

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тренер чемпіонат України Кубок України Сергій Ковалець Володимир Шаран ФК Олександрія
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