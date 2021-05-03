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Середняк Прем'єр-ліги перебирає тренерів на заміну багаторічному наставнику

3 травня, 23:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

ФК Олександрія збирається замість Володимира Шарана запросити на пост головного тренера Вісенте Гомеса, Дмитра Михайленка або Олександра Бабича

Володимир Шаран

Володимир Шаран / Фото: AFP

Слідом за донецьким Олімпіком зміни на тренерському містку, схоже, настають і в Олександрії. Останні тижні наполегливо ходять чутки, що нинішній наставник команди Володимир Шаран покине свій пост. На його місце сватають відразу декількох відомих фахівців. Нагадаємо, в неділю Рух здобув вольову перемогу над Олександрією.

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Як повідомляє тележурналіст Олег Ящук на своїй сторінці в Instagram, керівництво Олександрії веде переговори з Вісенте Гомесом і Дмитром Михайленком. Іспанець кілька років працював з молоддю київського Динамо, після чого тренував Олімпік. Український же фахівець після роботи з Дніпром-1 пробував сили на Кіпрі з Пафосом, але не затримався там надовго.

Трохи раніше говорили про те, що колишній керманич Маріуполя Олександр Бабич також претендує на крісло в Олександрії. Поки ж команда посідає сьоме місце в чемпіонаті країни.

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49-річний Шаран очолював Олександрію в 2010-2011 рр., пішов на рік у Карпати, а потім знову повернувся в Кіровоградську область. Він двічі виводив команду в Прем'єр-лігу з другого дивізіону, брав бронзові медалі УПЛ і два рази виступав у Лізі Європи.

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Дивіться, як Олександрія обіграла Шахтар наприкінці квітня:

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