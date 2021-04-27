Русский
$ 27,86
33,65

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Трава – за десятки мільйонів: клуб української Прем'єр-ліги продає газон після перемоги над Шахтарем

27 квітня, 16:34

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Олександрія проводить реконструкцію поля стадіону "Ніка" і вирішила заробити на газоні, продаючи по 99 гривень маленький шматочок поля – 0,00001%

Олександрія - Шахтар

Олександрія - Шахтар / Фото: официальный сайт УПЛ

Незвичайним ходом відзначився середняк чемпіонату України з футболу – Олександрія. Клуб затіяв реконструкцію поля домашнього стадіону. Зокрема, поміняють газон, на якому команда грала останні 23 роки – з 1998-го. Стару ж траву не просто викинуть, а пропонують придбати вболівальникам клубу.

Реклама

Читайте також: Суддівський розбір від Метревелі – помилково зарахований гол Олександрії і подвійна помилка суддів проти Маріуполя.

Вартість невеликої ділянки трав'яного поля становить 99 гривень. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу. Причому, площа газону для продажу різниться в 10 разів в тексті оголошення та на рекламній афіші – 0,00001% або ж 0,0001%.

Якщо ж порахувати вартість всього трав'яного покриву арени, то вона складе 99 або 990 мільйонів грн (в залежності від того, де вказана правильна площа)! Звичайно ж, весь газон не розпродадуть і клуб не поповнить свій бюджет десятками мільйонів. Але кожен фанат Олександрії може таким чином допомогти улюбленій команді і отримати "клаптик" газону розміром приблизно 10х8 см.

В тренді
Вибухнула граната в кімнаті з президентом українського футбольного клубу. Є постраждалі
Реклама

Тим часом, лідер Динамо ляже під ніж.

Останнім на цій траві став поєдинок між Олександрією і Шахтарем в попередньому турі УПЛ. Дивіться його огляд:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол газон чемпіонат України Шахтар Донецьк ФК Олександрія УПЛ
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє Луческу
Суркіс зробив гучну заяву про майбутнє ЛуческуЧУ з футболу
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України
Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату УкраїниЧУ з футболу
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)
Луческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)ЧУ з футболу
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причина
Луческу підкинули шість разів, Суркіса – жодного: названа причинаЧУ з футболу
Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини
Яка красуня залишає Україну! Гарячі фото дружини "ексгірника" ТайсонаФутбол
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класико
Шахтар – Динамо: відео голу та огляд українського класикоЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти