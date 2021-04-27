Трава – за десятки мільйонів: клуб української Прем'єр-ліги продає газон після перемоги над Шахтарем

Олександрія проводить реконструкцію поля стадіону "Ніка" і вирішила заробити на газоні, продаючи по 99 гривень маленький шматочок поля – 0,00001%

Олександрія - Шахтар / Фото: официальный сайт УПЛ

Незвичайним ходом відзначився середняк чемпіонату України з футболу – Олександрія. Клуб затіяв реконструкцію поля домашнього стадіону. Зокрема, поміняють газон, на якому команда грала останні 23 роки – з 1998-го. Стару ж траву не просто викинуть, а пропонують придбати вболівальникам клубу.

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Вартість невеликої ділянки трав'яного поля становить 99 гривень. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу. Причому, площа газону для продажу різниться в 10 разів в тексті оголошення та на рекламній афіші – 0,00001% або ж 0,0001%.

Якщо ж порахувати вартість всього трав'яного покриву арени, то вона складе 99 або 990 мільйонів грн (в залежності від того, де вказана правильна площа)! Звичайно ж, весь газон не розпродадуть і клуб не поповнить свій бюджет десятками мільйонів. Але кожен фанат Олександрії може таким чином допомогти улюбленій команді і отримати "клаптик" газону розміром приблизно 10х8 см.

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Тим часом, лідер Динамо ляже під ніж.

Останнім на цій траві став поєдинок між Олександрією і Шахтарем в попередньому турі УПЛ. Дивіться його огляд:

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