Найкращий бомбардир Прем'єр-ліги переходить в Динамо: що чекає на атаку киян

Форвард Владислав Кулач найближчим часом покине полтавську Ворсклу і підпише контракт зі столичним клубом, а ось в збірну його поки не беруть

Владислав Кулач / Фото: AFP

Після завершення чемпіонату України клуби вже думають про майбутній сезон. Зокрема, будує плани і київський гранд. Кажуть, Луческу затримається в Динамо ще на два роки. Головний тренер обговорює з президентом клубу варіанти посилення, і одним з них повинен стати 28-річний нападник Владислав Кулач.

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Найближчим часом уродженець Донецька перебереться з полтавської Ворскли в столицю, пише сайт "Динамоманія".

При цьому, біло-блакитним він дістанеться безкоштовно, хоча Transfermarkt оцінює його в 600 тисяч євро. Нагадаємо, найкращим бомбардиром УПЛ став гравець поза збірною, котрий коштує копійки. Справа в тому, що контракт у Владислава закінчується в кінці червня, після чого він може йти в будь-який клуб.

У минулому сезоні Кулач забив 15 м'ячів, з яких п'ять – з пенальті. За свою кар'єру він встиг змінити багато клубів: пробував сили в Шахтарі, Зорі, Олександрії, грав у Туреччині та Угорщині, а останні півтора року провів у Полтаві. Викликався до тренувального табору збірної, але на поле поки не виходив.

У передній лінії очікується посилення конкуренції, адже в Динамо повернеться з Тенеріфе іспанець Фран Сjль. А ось Назарій Русин, який не прижився в польській Легії, навряд чи буде потрібен киянам. Ще одного форварда, Владислава Супрягу, можуть продати в Італію, де на нього є попит.

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Раніше Кулач розповів, що Ракицькому не сподобалася українська пісня.

Дивіться, як Влад забивав у ворота Зорі в чемпіонаті країни: