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Шахтар попрощався з Луїшем Каштру двома подарунками

12 травня, 15:49

Олег Люлька Олег Люлька

Генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін вручив португальському фахівцеві оригінальну статуетку та іменну футболку з номером 84

Каштру і Палкін

Каштру і Палкін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар офіційно заявив про те, що Луїш Каштру залишає посаду головного тренера донеччан після двох років роботи з командою.

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У столичному готелі "Опера" відбулася зустріч Луїша Каштру з Сергієм Палкіним, на якій генеральний директор Шахтаря подякував португальському фахівцеві за роботу з командою і вручив йому іменну футболку з цифрою 84 (стільки офіційних матчів "гірники" провели під керівництвом Луїша) і оригінальну статуетку у вигляді м'яча.

"Для Каштру це був перший досвід роботи поза Португалією, і за підсумками першого ж сезону він виграв з "помаранчево-чорними" чемпіонат України. Результат увійшов до історії як рекордний відрив чемпіона від срібного призера УПЛ (23 очки). Також у тому сезоні Шахтар подолав довгий шлях у єврокубках і дістався півфіналу Ліги Європи"

"У сезоні-2020/21 Шахтар посів третє місце в групі Ліги чемпіонів з мадридським Реалом, менхенгладбахською Боруссією і міланським Інтером, двічі перемігши іспанський клуб і двічі зігравши внічию з італійським. Це дозволило продовжити єврокампанію в Лізі Європи", – такі досягнення Луїша Каштру відзначає офіційний сайт Шахтаря

Луїш Каштру

Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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У 84 матчах під керівництвом Луїша Каштру Шахтар здобув 51 перемогу, 16 раз зіграв внічию і 17 поєдинків програв. В середньому команда забивала рівно два м'ячі за гру.

При цьому в сезоні, що завершився, Шахтар не зміг захистити чемпіонський титул, пропустивши вперед Динамо Мірчі Луческу.

Читайте також: Каштру назвав своє головне досягнення в Шахтарі

Очікується, що на посаді тренера Шахтаря Луїша Каштру змінить італієць Роберто Де Дзербі із Сассуоло.

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