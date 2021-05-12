Маркевич підписав річний контракт з клубом УПЛ

У Остапа Маркевича закінчився контракт з Маріуполем. Однак відразу після закінчення чемпіонату сторони уклали нову угоду – на сезон-2021/22

Остап Маркевич / Фото: ФК Маріуполь

Футбольний клуб Маріуполь продовжив угоду з чинним головним тренером команди – 43-річним Остапом Маркевичем.

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Як повідомляє офіційний сайт азовського клубу, новий контракт з сином колишнього наставника Металіста, збірної України та Дніпра Мирона Маркевича розрахований на один рік.

Разом з Остапом Маркевичем в Маріуполі залишається і весь тренерський штаб: Олександр Іванов, Сергій Атласюк, Ігор Шуховцев, Сергій Янковий та Ілля Кононов.

Нагадаємо, Остап Маркевич очолив Маріуполь у серпні 2020 року. Під його керівництвом команда закінчила чемпіонат на 11-му рядку, зберігши прописку в Прем'єр-лізі на наступний сезон.

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Раніше ми писали про зміни в ФК Олександрія. Володимир Шаран залишає посаду головного тренера, а замінити його готується Юрій Гура, який раніше працював з клубною командою U-19.

Тим часом Мірча Луческу отримав пропозицію продовжити чинний контракт з Динамо до літа 2023-го.

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