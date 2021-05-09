А чи середній? Чемпіонат України завершився скандалом через палець

Форвард Руху Кондраков з пенальті врятував свою команду від поразки в Дніпрі, але може заробити дискваліфікацію за жест, показаний перед 11-метровим

Дубінчак і Кондраков

Матч останнього туру чемпіонату України між Дніпром-1 і Рухом 1:1 відзначився скандалом.

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На останній компенсованій хвилині до другого тайму за рахунку 1:0 на користь дніпрян їхній футболіст Арсеній Батагов порушив правила проти форварда Руху Данила Кондракова в штрафному майданчику. Арбітр Геннадій Серпутько призначив пенальті.

У цей момент почалася бійка. Владислав Дубінчак, що належить Динамо, але на умовах оренди виступає за Дніпро-1, штовхнув Кондракова, а гравець Руху у відповідь показав Дубінчаку палець – тільки от питання, середній чи вказівний.

Нападник Руху, реалізувавши пенальті, – його гол став останнім у чемпіонаті Україну-2020/21 – врятував львів'ян від поразки.

Однак можливо, що за показаний Дубінчаку палець на Кондракова чекатиме дискваліфікація. Принаймні, на це натякає FootballHub у себе в Twitter.

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