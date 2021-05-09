Русский
$ 27,72
33,41

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

"Ми дуже дружили". Рінат Ахметов згадує брата

9 травня, 22:28

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Президент Шахтаря розповів, що його брат Ігор не пропускав жодної гри "гірників" і дуже допомагав в управлінні командою

Президент Шахтаря Рінат Ахметов

Президент Шахтаря Рінат Ахметов

У січні цього року помер брат президента Шахтаря Ігор Ахметов. В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Великий футбол" Рінат Ахметов розповів про взаємини зі своїм братом.

Реклама

- Ми з братом дуже дружили, дуже міцно любили один одного. Ігор хворів давно, ми за нього боролися. На жаль, він пішов. Він дуже сильно любив футбол. І не пропускав жодної гри, у нього був хороший смак на гравців, він любив красивий, яскравий, атакувальний футбол. Йому подобалися і бразильські гравці.

- Тобто, ваші погляди збігалися?
- Так, у нас погляди збігалися. Він навіть більше любив атаку. І дуже сильно допомагав. Завжди говорив, які гравці йому подобаються, які не подобаються. І в принципі, він багато в чому мав рацію. Тому Ігоря мені, звичайно, буде бракувати.

В тренді
"Я відбувся легким переляком". Рінат Ахметов – про зустріч із коронавірусом
Президент Шахтаря Рінат Ахметов

Читайте також: "Я очікував, що ми не виграємо чемпіонат": Ринат Ахметов – про підсумки сезону

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареї
Футболіста, вигнаного з Колоса, прив'язали до батареїФутбол
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годин
Український клуб знайшов нового тренера за кілька годинЧУ з футболу
Що трапилося перед матчем Минай – Шахтар. Розбираємо скандал року в українському футболі
Що трапилося перед матчем Минай – Шахтар. Розбираємо скандал року в українському футболіЧУ з футболу
Минай припиняє своє існування після вильоту з Прем'єр-ліги – ЗМІ
Минай припиняє своє існування після вильоту з Прем'єр-ліги – ЗМІЧУ з футболу
Капітан Динамо відгуляв 30-річчя: флірт Монатіка з дружиною Сидорчука та
Капітан Динамо відгуляв 30-річчя: флірт Монатіка з дружиною Сидорчука та "Білий лебідь" від КривцоваФутбол
"Він мене приб'є!" Дружина динамівця Гусєва розповіла, куди колють ботокс футболістам в її клініціФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти