"Ми дуже дружили". Рінат Ахметов згадує брата

Президент Шахтаря розповів, що його брат Ігор не пропускав жодної гри "гірників" і дуже допомагав в управлінні командою

Президент Шахтаря Рінат Ахметов

У січні цього року помер брат президента Шахтаря Ігор Ахметов. В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Великий футбол" Рінат Ахметов розповів про взаємини зі своїм братом.

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- Ми з братом дуже дружили, дуже міцно любили один одного. Ігор хворів давно, ми за нього боролися. На жаль, він пішов. Він дуже сильно любив футбол. І не пропускав жодної гри, у нього був хороший смак на гравців, він любив красивий, яскравий, атакувальний футбол. Йому подобалися і бразильські гравці.

- Тобто, ваші погляди збігалися?

- Так, у нас погляди збігалися. Він навіть більше любив атаку. І дуже сильно допомагав. Завжди говорив, які гравці йому подобаються, які не подобаються. І в принципі, він багато в чому мав рацію. Тому Ігоря мені, звичайно, буде бракувати.

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