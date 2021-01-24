"Шахтар" співчуває

На 60-му році пішов із життя Ігор Леонідович Ахметов, брат президента ФК "Шахтар" Ріната Ахметова.

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Про це повідомляється на сайті футбольного клубу "Шахтар".

"Усі минулі десятиліття Ігор Леонідович допомагав будувати сучасний "Шахтар". Він брав участь в управлінні клубом, відвідував домашні матчі в Донецьку, завжди був поруч із командою. Його досвіду і його порад буде сильно не вистачати всій сім'ї ФК "Шахтар". Світла пам'ять", – йдеться в повідомленні.

Футбольний клуб "Шахтар" висловлює глибокі співчуття родині у зв'язку з непоправною втратою.

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