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"Шахтер" соболезнует

24 января, 16:00

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Умер брат президента футбольного клуба Рината Ахметова

На 60-м году ушел из жизни Игорь Леонидович Ахметов, брат президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова.

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Об этом сообщается на сайте футбольного клуба "Шахтер".

"Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный "Шахтер". Он участвовал в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыта и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК "Шахтер". Светлая память", – говорится в сообщении.

Футбольный клуб "Шахтер" выражает глубокие соболезнования семье в связи с непоправимой утратой.

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шахтер соболезнования Ринат Ахметов
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