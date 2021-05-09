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"Мы были очень дружны". Ринат Ахметов вспоминает брата

9 мая, 22:28

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Президент Шахтера рассказал, что его брат Игорь не пропускал ни одной игры "горняков" и очень помогал в управлении командой

Президент Шахтера Ринат Ахметов

Президент Шахтера Ринат Ахметов

В январе этого года умер брат президента Шахтера Игорь Ахметов. В эксклюзивном интервью программе "Великий футбол" Ринат Ахметов рассказал о взаимоотношениях со своим братом.

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- Мы с братом были очень дружны, очень крепко любили друг друга. Игорь болел давно, мы за него боролись. К сожалению, он ушел. Он очень сильно любил футбол. И не пропускал ни одной игры, у него был хороший вкус на игроков, он любил красивый, яркий, атакующий футбол. Ему нравились и бразильские игроки.

- То есть, ваши взгляды совпадали?
- Да, у нас взгляды совпадали. Он даже больше любил атаку. И очень сильно помогал. Всегда говорил, какие игроки ему нравятся, какие не нравятся. И, в принципе, он во многом оказывался прав. Поэтому Игоря мне, конечно, будет не хватать.

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