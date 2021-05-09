96-я хвилина, пенальті! Відео останнього гола УПЛ-2021

Нападник львівського Руху Данило Кондраков, в доданий час врятувавши свою команду від поразки Дніпру-1, став автором заключного гольового автографа чемпіонату-2020/21

Останні голи чемпіонату Україну-2020/21, який фінішував 9 травня, були забиті в Дніпрі і Львові.

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Автором фінального м'яча Прем'єр-ліги став 23-річний нападник Руху Данило Кондраков, який реалізував пенальті на 96-й хвилині матчу з Дніпром-1 і таким чином врятував свою команду від поразки.

Дніпро-1 – Рух – 1:1

Голи: Чуже, 60 – Кондраков, 90+6 з пенальті

У паралельній зустрічі ФК Львів з тим же рахунком 1:1 вдома розійшовся миром з Олімпіком.

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Львів – Олімпік – 1:1

Голи: Ренан, 27 – Хамелюк, 86

В тренді Усі результати 25-го туру чемпіонату України з футболу

Відзначимо, що ці результати вже не мали особливого турнірного значення.

Нагадаємо, головною інтригою останнього туру було – хто проб'ється до Ліги конференцій, Ворскла чи Десна. Ця путівка в єврокубки дісталася полтавцям, які обіграли Минай 2:1.

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Всі учасники єврокубків від України

Ліга чемпіонів: Динамо, Шахтар

Ліга Європи: Зоря

Ліга конференцій: Колос, Ворскла

При цьому вищий дивізіон українського футболу залишає Минай Артема Мілевського.