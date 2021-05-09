96-я хвилина, пенальті! Відео останнього гола УПЛ-2021

Останні голи чемпіонату Україну-2020/21, який фінішував 9 травня, були забиті в Дніпрі і Львові.
Автором фінального м'яча Прем'єр-ліги став 23-річний нападник Руху Данило Кондраков, який реалізував пенальті на 96-й хвилині матчу з Дніпром-1 і таким чином врятував свою команду від поразки.
Дніпро-1 – Рух – 1:1
Голи: Чуже, 60 – Кондраков, 90+6 з пенальті
У паралельній зустрічі ФК Львів з тим же рахунком 1:1 вдома розійшовся миром з Олімпіком.
Львів – Олімпік – 1:1
Голи: Ренан, 27 – Хамелюк, 86
Відзначимо, що ці результати вже не мали особливого турнірного значення.
Нагадаємо, головною інтригою останнього туру було – хто проб'ється до Ліги конференцій, Ворскла чи Десна. Ця путівка в єврокубки дісталася полтавцям, які обіграли Минай 2:1.
Всі учасники єврокубків від України
Ліга чемпіонів: Динамо, Шахтар
Ліга Європи: Зоря
Ліга конференцій: Колос, Ворскла
При цьому вищий дивізіон українського футболу залишає Минай Артема Мілевського.