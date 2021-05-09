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Новини Чемпіонату України 2020/2021

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І куди дивиться Шева? Найкращим бомбардиром УПЛ став гравець поза збірною, який коштує копійки

9 травня, 17:13

Олег Люлька Олег Люлька

Владислав Кулач із Ворскли забив 15 голів в 21 поєдинку, залишивши за спиною динамівця Віктора Циганкова і переписавши історію свого клубу. А коштує він усього 600 тисяч євро

Владислав Кулач

Владислав Кулач / Фото: AFP

Найкращим бомбардиром чемпіонату України з футболу сезону-2020/21 став 28-річний форвард Ворскли Владислав Кулач. Він забив 15 м'ячів в 21 грі, на три голи випередивши найдорожчого, згідно з Transfermarkt, українського футболіста – динамівця Віктора Циганкова (24 млн євро).

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Цікаво, що самого Кулача оцінюють в 40 разів дешевше – а саме в 600 тисяч євро.

Свій 15-й гол у сезоні Кулач забив у переможній грі з Минаєм (2:1), яка принесла Ворсклі путівку до Ліги конференцій.

Утім, не факт, що Владислав, у якого в червні спливає контракт з Ворсклою, виступить у новому єврокубку з полтавцями. Не виключено, найкращий бомбардир УПЛ-2020/21 продовжить кар'єру в іншому чемпіонаті.

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Відзначимо, що 15 голів Кулача за сезон – рекорд в історії Ворскли. Владислав побив досягнення Сергія Чуйченка, котрий в чемпіонаті-1996/97 забив 14 м'ячів за полтавців.

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Крім того, Кулач став першим за 10 років найкращим бомбардиром УПЛ не з Шахтаря і Динамо – востаннє, 2011-го, це вдалося Євгену Селезньову, який виступав тоді за Дніпро.

Нагадаємо, що, попри свою результативність, Кулач опинився за бортом розширеного складу збірної України з 36 гравців, яких Андрій Шевченко викликав для підготовки до фінальної частини Євро.

Дивіться, як Кулач забив Минаю в останній грі сезону

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
26
20
5
1
59
15
44
65
Забиті 59
Пропущені 15
Різниця 44
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
25
15
6
4
50
19
31
51
Забиті 50
Пропущені 19
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В П П В
3
ЗоряЗоряЗор
26
15
5
6
44
22
22
50
Забиті 44
Пропущені 22
Різниця 22
Результати останніх матчів: В В В П В
4
КолосКолосКол
26
10
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36
26
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41
Забиті 36
Пропущені 26
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В Н В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
26
11
8
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Забиті 37
Пропущені 30
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н П П В
6
ДеснаДеснаДес
26
10
8
8
38
32
6
38
Забиті 38
Пропущені 32
Різниця 6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
7
ОлександріяОлександріяОле
26
8
5
13
33
37
-4
29
Забиті 33
Пропущені 37
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
25
8
5
12
35
37
-2
29
Забиті 35
Пропущені 37
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П В Н П
9
ЛьвівЛьвівЛьв
25
8
4
13
24
50
-26
28
Забиті 24
Пропущені 50
Різниця -26
Результати останніх матчів: П В В В П
10
РухРухРух
25
6
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10
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27
Забиті 26
Пропущені 38
Різниця -12
Результати останніх матчів: В В В Н В
11
МаріупольМаріупольМар
26
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26
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В Н П П Н
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ІнгулецьІнгулецьІнг
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Забиті 24
Пропущені 35
Різниця -11
Результати останніх матчів: В В П Н П
13
ОлімпікОлімпікОлі
25
6
3
16
27
47
-20
21
Забиті 27
Пропущені 47
Різниця -20
Результати останніх матчів: П П В П Н
14
МинайМинайМин
26
4
6
16
16
47
-31
18
Забиті 16
Пропущені 47
Різниця -31
Результати останніх матчів: П П П П В

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