І куди дивиться Шева? Найкращим бомбардиром УПЛ став гравець поза збірною, який коштує копійки

Владислав Кулач із Ворскли забив 15 голів в 21 поєдинку, залишивши за спиною динамівця Віктора Циганкова і переписавши історію свого клубу. А коштує він усього 600 тисяч євро

Владислав Кулач / Фото: AFP

Найкращим бомбардиром чемпіонату України з футболу сезону-2020/21 став 28-річний форвард Ворскли Владислав Кулач. Він забив 15 м'ячів в 21 грі, на три голи випередивши найдорожчого, згідно з Transfermarkt, українського футболіста – динамівця Віктора Циганкова (24 млн євро).

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Цікаво, що самого Кулача оцінюють в 40 разів дешевше – а саме в 600 тисяч євро.

Свій 15-й гол у сезоні Кулач забив у переможній грі з Минаєм (2:1), яка принесла Ворсклі путівку до Ліги конференцій.

Утім, не факт, що Владислав, у якого в червні спливає контракт з Ворсклою, виступить у новому єврокубку з полтавцями. Не виключено, найкращий бомбардир УПЛ-2020/21 продовжить кар'єру в іншому чемпіонаті.

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Відзначимо, що 15 голів Кулача за сезон – рекорд в історії Ворскли. Владислав побив досягнення Сергія Чуйченка, котрий в чемпіонаті-1996/97 забив 14 м'ячів за полтавців.

Крім того, Кулач став першим за 10 років найкращим бомбардиром УПЛ не з Шахтаря і Динамо – востаннє, 2011-го, це вдалося Євгену Селезньову, який виступав тоді за Дніпро.

Нагадаємо, що, попри свою результативність, Кулач опинився за бортом розширеного складу збірної України з 36 гравців, яких Андрій Шевченко викликав для підготовки до фінальної частини Євро.

Дивіться, як Кулач забив Минаю в останній грі сезону