96-я минута, пенальти! Видео последнего гола УПЛ-2021

Нападающий львовского Руха Даниил Кондраков, в добавленное время спасший свою команду от поражения Днепру-1, стал автором заключительного голевого автографа чемпионата-2020/21

Последние голы чемпионата Украины-2020/21, финишировавшего 9 мая, были забиты в Днепре и Львове.

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Автором финального мяча Премьер-лиги стал 23-летний нападающий Руха Даниил Кондраков, реализовавший пенальти на 96-й минуте матча с Днепром-1 и тем самым спасший свою команду от поражения.

Днепр-1 – Рух – 1:1

Голы: Чуже, 60 – Кондраков, 90+6 с пенальти

В параллельной встрече ФК Львов с тем же счетом 1:1 дома разошелся миром с Олимпиком.

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Львов – Олимпик – 1:1

Голы: Ренан, 27 – Хамелюк, 86

Отметим, что эти результаты уже не имели особого турнирного значения.

Напомним, главной интригой последнего тура было – кто пробьется в Лигу конференций, Ворскла или Десна. Эта путевка в еврокубки досталась полтавчанам, обыгравшим Минай 2:1.

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Все участники еврокубков от Украины

Лига чемпионов: Динамо, Шахтер

Лига Европы: Заря

Лига конференций: Колос, Ворскла

При этом высший дивизион украинского футбола покидает Минай Артема Милевского.