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Новости Чемпионата Украины 2020/2021

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И куда смотрит Шева? Лучшим бомбардиром УПЛ стал игрок вне сборной, который стоит копейки

9 мая, 17:13

Олег Люлька Олег Люлька

Владислав Кулач из Ворсклы забил 15 голов в 21 поединке, обставив динамовца Виктора Цыганкова и переписав историю своего клуба. А ведь стоит он всего 600 тысяч евро

Владислав Кулач

Владислав Кулач / Фото: AFP

Лучшим бомбардиром чемпионата Украины по футболу сезона-2020/21 стал 28-летний форвард Ворсклы Владислав Кулач. Он забил 15 мячей в 21 игре, на три гола опередив самого дорогого, согласно Transfermarkt, украинского футболиста – динамовца Виктора Цыганкова (24 млн евро).

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Интересно, что самого Кулача оценивают в 40 раз дешевле – а именно в 600 тысяч евро.

Свой 15-й гол в сезоне Кулач забил в победной игре с Минаем (2:1), которая принесла Ворскле путевку в Лигу конференций.

Впрочем, не факт, что Владислав, у которого в июне истекает контракт с Ворсклой, выступит в новом еврокубке с полтавчанами. Не исключено, лучший бомбардир УПЛ-2020/21 продолжит карьеру в другом чемпионате.

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Отметим, что 15 голов Кулача за сезон – рекорд в истории Ворсклы. Владислав побил достижение Сергея Чуйченко, в чемпионате-1996/97 забившего 14 мячей за полтавчан.

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Кроме того, Кулач стал первым за 10 лет лучшим бомбардиром УПЛ не из Шахтера и Динамо – в последний раз, в 2011-м, это удалось Евгению Селезневу, выступавшему тогда за Днепр.

Напомним, что, несмотря на свою результативность, Кулач оказался за бортом расширенного состава сборной Украины из 36 игроков, которых Андрей Шевченко вызвал для подготовки к финальной части Евро.

Смотрите, как Кулач забил Минаю в последней игре сезона

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Пропущеные 19
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ВорсклаВорсклаВор
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Забитые 38
Пропущеные 32
Разница 6
Результаты последних матчей: П Н Н П П
7
АлександрияАлександрияАле
26
8
5
13
33
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Забитые 33
Пропущеные 37
Разница -4
Результаты последних матчей: П П П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
25
8
5
12
35
37
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29
Забитые 35
Пропущеные 37
Разница -2
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ЛьвовЛьвовЛьв
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