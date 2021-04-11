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Перша ліга вже близько! Олімпік на останніх хвилинах програв Колосу

11 квітня, 21:46

Олег Люлька Олег Люлька

Це вже шоста поспіль поразка донеччан за Юрія Калитвинцева

Олімпік зазнав вже шостої поспіль поразки під керівництвом екс-тренера збірної України Юрія Калитвинцева. У неділю, 11 квітня, в останньому поєдинку 21-го туру УПЛ донеччани програли Колосу 1:2, хоча по ходу зустрічі вели 1:0.

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ОГЛЯД МАТЧУ ОЛІМПІК – КОЛОС 1:2

На 30-й хвилині у Олімпіка забив бельгійський форвард сьєрра-леонського походження Ібрагім Каргбо, який належить київському Динамо.

Однак на 56-й хвилині Олімпік опинився в меншості. З інтервалом у шість хвилин дві жовті картки, а з ними і вилучення заробив івуарійський півзахисник Гео Екра, котрий в цьому матчі дебютував за "олімпійців".

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Цей момент став переламним. Колос у чисельній більшості спершу зрівняв рахунок – пенальті реалізував Костишин-молодший. А за три хвилини до завершення основного часу перемогу команді з Ковалівки приніс Мілько.

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Олімпік – Колос – 1:2
Голи: Каргбо, 30 – Костишин, 68 (пенальті), Мілько, 87
Вилучення: Екра, 56 (Олімпік, друга жовта картка)

Отже, Колос залишається в гонці за єврокубкову зону, Олімпік же продовжує впевнений рух до останнього місця УПЛ і вильоту до Першої ліги. Питання, з Калитвинцевим чи без нього.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
11
5
4
35
14
21
38
Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забиті 33
Пропущені 21
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
21
7
5
9
28
28
0
26
Забиті 28
Пропущені 28
Різниця 0
Результати останніх матчів: П П П В Н
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
12
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В
13
ЛьвівЛьвівЛьв
19
4
3
12
16
46
-30
15
Забиті 16
Пропущені 46
Різниця -30
Результати останніх матчів: П П В П П
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забиті 12
Пропущені 35
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н Н П П

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10 квітня відбувся фінал гіпершоу "Маска". Він шокував всіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!

І головне – проєкт продовжили на другий сезон!

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відео голів чемпіонат України Юрій Калитвинцев Олімпік Донецьк Колос Ковалевка

Джерело: Сегодня|Спорт

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