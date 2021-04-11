Перша ліга вже близько! Олімпік на останніх хвилинах програв Колосу

Це вже шоста поспіль поразка донеччан за Юрія Калитвинцева

Олімпік зазнав вже шостої поспіль поразки під керівництвом екс-тренера збірної України Юрія Калитвинцева. У неділю, 11 квітня, в останньому поєдинку 21-го туру УПЛ донеччани програли Колосу 1:2, хоча по ходу зустрічі вели 1:0.

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ОГЛЯД МАТЧУ ОЛІМПІК – КОЛОС 1:2

На 30-й хвилині у Олімпіка забив бельгійський форвард сьєрра-леонського походження Ібрагім Каргбо, який належить київському Динамо.

Однак на 56-й хвилині Олімпік опинився в меншості. З інтервалом у шість хвилин дві жовті картки, а з ними і вилучення заробив івуарійський півзахисник Гео Екра, котрий в цьому матчі дебютував за "олімпійців".

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Цей момент став переламним. Колос у чисельній більшості спершу зрівняв рахунок – пенальті реалізував Костишин-молодший. А за три хвилини до завершення основного часу перемогу команді з Ковалівки приніс Мілько.

Олімпік – Колос – 1:2

Голи: Каргбо, 30 – Костишин, 68 (пенальті), Мілько, 87

Вилучення: Екра, 56 (Олімпік, друга жовта картка)

Отже, Колос залишається в гонці за єврокубкову зону, Олімпік же продовжує впевнений рух до останнього місця УПЛ і вильоту до Першої ліги. Питання, з Калитвинцевим чи без нього.

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