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Первая лига уже близко! Олимпик на последних минутах проиграл Колосу

11 апреля, 21:46

Олег Люлька Олег Люлька

Это уже шестое кряду поражение дончан при Юрии Калитвинцеве

Олимпик потерпел уже шестое кряду поражение под руководством экс-тренера сборной Украины Юрия Калитвинцева. В воскресенье, 11 апреля, в последнем поединке 21-го тура УПЛ дончане проиграли Колосу 1:2, хотя по ходу встречи вели 1:0.

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ОБЗОР МАТЧА ОЛИМПИК – КОЛОС 1:2

На 30-й минуте у Олимпика забил бельгийский форвард сьерра-леонского происхождения Ибрагим Каргбо, принадлежащий киевскому Динамо.

Однако на 56-й минуте Олимпик оказался в меньшинстве. С интервалом в шесть минут две желтые карточки, а с ними и удаление схлопотал ивуарийский полузащитник Гео Экра, в этом матче дебютировавший за "олимпийцев".

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Этот момент стал переломным. Колос в численном большинстве сперва сравнял счет – пенальти реализовал Костышин-младший. А за три минуты до конца основного времени победу команде из Ковалевки принес Милько.

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Олимпик – Колос – 1:2
Голы: Каргбо, 30 – Костышин, 68 (пенальти), Милько, 87
Удаление: Экра, 56 (Олимпик, вторая желтая карточка)

Таким образом Колос остается в гонке за еврокубковую зону, Олимпик же продолжает уверенное движение к последнему месту УПЛ и вылету в Первую лигу. Вопрос, с Калитвинцевым ли.

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7
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21
7
5
9
28
28
0
26
Забитые 28
Пропущеные 28
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П В Н
8
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21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
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21
3
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-10
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20
5
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видео голов чемпионат Украины Юрий Калитвинцев Олимпик Донецк Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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