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Клуб Милевского поставил 10 тысяч у.е. на свою победу – и судьи помогли? Фото показаний

1 апреля, 15:50

Олег Люлька Олег Люлька

Новый скандал в украинской футбольной Премьер-лиге

В Украине разгорается новый футбольный скандал. Минай, за который играет Артем Милевский, обвиняют в том, что этот клуб якобы поставил 10 тысяч у.е. на свою победу над Олимпиком 2:1 в матче УПЛ 28 февраля и, дескать, добился ее благодаря судьям.

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"ТаТоТаке" представил письмо по делу, которое комитет по этике и честной игре УАФ рассматривает относительно президента Олимпика Владислава Гельзина. В письме директора УПЛ Евгения Дикого в адрес комитета говорится, что Гельзин звонил по WhatsApp Дикому во время матча и утверждал, что представители Миная якобы поставили 10 тысяч условных единиц на свою победу над Олимпиком.

Также, по словам Дикого, Гельзин в том же разговоре добавил, что его команду засуживают и если судейский беспредел в матче не прекратится, он сделает заявление для прессы о предвзятости арбитров и обстоятельствах, которые это подтверждают.

Что интересно, сам босс Олимпика Гельзин изложил несколько иную версию. Он от прямых обвинений в адрес Миная открещивается.

"Не секрет, что у нас в клубе работает аналитик, который следит за движениями по ставкам до и по ходу матчей. Во время игры против Миная он позвонил мне и сообщил, что коэффициент начал серьезно колебаться – кто-то начал активно ставить на соперников. Я был обязан среагировать, поэтому набрал номер руководителя Премьер-лиги и сообщил, о чем пришел сигнал. Никто не говорит, что ставки делал Минай или кто-то со стороны арбитров. Но вскоре нам поставили два пенальти, один из которых – весьма спорный", – утверждает Гельзин

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Обзор скандального матча Минай – Олимпик (2:1)

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