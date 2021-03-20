"Ворскла" разгромила "Олимпик". Калитвинцеву приготовиться на выход

Похоже, скорая отставка экс-наставника сборной Украины Юрия Калитвинцева с поста главного тренера "Олимпика" неизбежна. Сегодня дончане проиграли уже четвертый кряду матч после его назначения, разгромно уступив в Полтаве "Ворскле" со счетом 0:3.
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В первом тайме у "Ворсклы" отличился Степанюк, а еще один мяч "Олимпик" забил в свои ворота – автогол головой от Снурницына. А во второй половине поединка Степанюк оформил дубль, а с ним – и разгром "олимпийцев".
Смотрите видео голов "Ворсклы"
Напомним, ранее под руководством экс-капитана "Динамо" Юрия Калитвинцева "Олимпик" проиграл "Минаю" (1:2), "Шахтеру" (0:1) и "Александрии" (0:2).
"Ворскла" – "Олимпик" – 3:0
Голы: Степанюк, 13, 55, Снурницын, 25 (автогол)
"Ворскла": Ризнык – Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу (Семилет, 83) – Луизао (Скляр, 68), Тилль, Пуцлин, Кане – Степанюк (Челядин, 75) – Кулач
"Олимпик": Бетим – Пасич, Зотько, Векляк, Снурницын (Завийский, 46), Лебеденко – Альваренга (Бенито, 63), Бабенко, Политыло, Таллес – Нкенг
Предупреждения: Кулач – Зотько
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С такими темпами "Олимпику" недолго до последнего места и вылета из Премьер-лиги.
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