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"Ворскла" разгромила "Олимпик". Калитвинцеву приготовиться на выход

20 марта, 21:24

Олег Люлька Олег Люлька

Под руководством экс-тренера сборной Украины "олимпийцы" проиграли все четыре матча. Близка отставка

Похоже, скорая отставка экс-наставника сборной Украины Юрия Калитвинцева с поста главного тренера "Олимпика" неизбежна. Сегодня дончане проиграли уже четвертый кряду матч после его назначения, разгромно уступив в Полтаве "Ворскле" со счетом 0:3.

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В первом тайме у "Ворсклы" отличился Степанюк, а еще один мяч "Олимпик" забил в свои ворота – автогол головой от Снурницына. А во второй половине поединка Степанюк оформил дубль, а с ним – и разгром "олимпийцев".

Смотрите видео голов "Ворсклы"

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Напомним, ранее под руководством экс-капитана "Динамо" Юрия Калитвинцева "Олимпик" проиграл "Минаю" (1:2), "Шахтеру" (0:1) и "Александрии" (0:2).

Юрий Калитвинцев

Юрий Калитвинцев

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"Ворскла" – "Олимпик"

"Ворскла" – "Олимпик" / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

"Ворскла" – "Олимпик" – 3:0
Голы: Степанюк, 13, 55, Снурницын, 25 (автогол)
"Ворскла": Ризнык – Пердута, Чеснаков, Яворский, Якубу (Семилет, 83) – Луизао (Скляр, 68), Тилль, Пуцлин, Кане – Степанюк (Челядин, 75) – Кулач
"Олимпик": Бетим – Пасич, Зотько, Векляк, Снурницын (Завийский, 46), Лебеденко – Альваренга (Бенито, 63), Бабенко, Политыло, Таллес – Нкенг
Предупреждения: Кулач – Зотько

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С такими темпами "Олимпику" недолго до последнего места и вылета из Премьер-лиги.

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
Шахтер Шахтер Шах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забитые 37
Пропущеные 12
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
17
9
5
3
31
13
18
32
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забитые 27
Пропущеные 15
Разница 12
Результаты последних матчей: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забитые 27
Пропущеные 20
Разница 7
Результаты последних матчей: П П В В Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забитые 25
Пропущеные 19
Разница 6
Результаты последних матчей: В Н П В Н
7
АлександрияАлександрияАле
18
7
5
6
26
21
5
26
Забитые 26
Пропущеные 21
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н П В В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забитые 25
Пропущеные 30
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н Н В
9
МариупольМариупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забитые 17
Пропущеные 28
Разница -11
Результаты последних матчей: Н П П Н П
10
ОлимпикОлимпикОли
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П П П
11
ИнгулецИнгулецИнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забитые 16
Пропущеные 24
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П Н П
12
МинайМинайМин
18
3
5
10
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Разница -16
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Забитые 11
Пропущеные 37
Разница -26
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видео голов чемпионат Украины Ворскла Полтава Юрий Калитвинцев Олимпик Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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