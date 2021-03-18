Реброва заметили на тренировке "Олимпика". Неужели Калитвинцеву приготовиться?

Украинский тренер в Венгрии следил за выступлениями дончан

Украинский наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прилетел в Украину и побывал на тренировке донецкого "Олимпика". Ранее знаменитый украинский тренер отказался возглавить московский ЦСКА.

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Сергей Ребров / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

"Сергей Станиславович выразил поддержку донецким футболистам и отдельно своему бывшему одноклубнику и товарищу Юрию Калитвинцеву, с которым они в 90-х вместе блистали в составе "Динамо". Тренер чемпионов Венгрии отметил, что внимательно следит за выступлениями "Олимпика" в чемпионате и пожелал успехов в ближайших матчах", – говорится на сайте "Олимпика"

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Ранее Ребров стал лютейшим врагом "ДНР", когда отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами". Футболку знаменитого футболиста показательно сожгли на камеру.

Напомним, что "Рух" и "Олимпик" атакуют главу футбольных судей Лучи за его неуважение к Украине.

По словам президента "Олимпика" Владислава Гельзина, Лучи назвал Украину банановой республикой.

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