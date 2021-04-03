Сын обыграл отца в УПЛ! Калитвинцев-младший приблизил знаменитого папу к отставке

Олимпик потерпел уже пятое кряду поражение при бывшем тренере сборной – 0:2 от Десны

Олимпик под руководством экс-тренера сборной Украины Юрия Калитвинцева продолжает катиться под откос. В субботу, 3 апреля, дончане проиграли пятый кряду матч после назначения коучем бывшего капитана Динамо. В этот раз – Десне со счетом 0:2.

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У Десны, продолжающей борьбу за третье место с Зарей, на стадионе имени Гагарина в Чернигове голами отличились Тотовицкий (44-я минута) и Безбородько (69-я).

При этом во втором случае предголевой пас у Десны сделал Владислав Калитвинцев – вот так сын насолил отцу-тренеру Олимпика.

Видео голов Десны в ворота Олимпика

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Напомним, ранее под руководством Юрия Калитвинцева "Олимпик" проиграл "Минаю" (1:2), "Шахтеру" (0:1), "Александрии" (0:2) и "Ворскле" (0:3).

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Похоже, не за горами – отставка Юрия Калитвинцева. Да и до последнего места, предусматривающего вылет из Премьер-лиги, Олимпику недалеко.

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