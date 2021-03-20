"Ворскла" розгромила "Олімпік". Калитвинцеву приготуватися на вихід

Під керівництвом екстренера збірної України "олімпійці" програли всі чотири матчі. Близька відставка

Схоже, швидка відставка екснаставника збірної України Юрія Калитвинцева з посади головного тренера "Олімпіка" неминуча. Сьогодні донеччани програли вже четвертий поспіль матч після його призначення, розгромно поступившись в Полтаві "Ворсклі" з рахунком 0:3.

Реклама

Читайте також: Реброва помітили на тренуванні "Олімпіка". Невже Калитвинцеву приготуватися?

У першому таймі у "Ворскли" відзначився Степанюк, а ще один м'яч "Олімпік" забив у свої ворота – автогол головою від Снурніцина. А в другій половині поєдинку Степанюк оформив дубль, а з ним – і розгром "олімпійців".

Дивіться відео голів "Ворскли"

Реклама

Нагадаємо, раніше під керівництвом екскапітана "Динамо" Юрія Калитвинцева "Олімпік" програв "Минаю" (1:2), "Шахтарю" (0:1) і "Олександрії" (0:2).

Юрій Калитвинцев

Реклама

"Ворскла" vs "Олімпік" / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

"Ворскла" – "Олімпік" – 3:0

Голи: Степанюк, 13, 55, Снурніцин, 25 (автогол)

"Ворскла": Різник – Пердута, Чеснаков, Яворський, Якубу (Семілєт, 83) – Луїзао (Скляр, 68), Тілль, Пуцлін, Кане – Степанюк (Челядін, 75) – Кулач

"Олімпік": Бетім – Пасіч, Зотько, Векляк, Снурніцин (Завійський, 46), Лебеденко – Альваренга (Беніто, 63), Бабенко, Політило, Таллес – Нкенг

Попередження: Кулач – Зотько

Реклама

Читайте також: Король останньої хвилини: як хорватський легіонер "засушив" "Десну"

З такими темпами "Олімпіку" недовго до останнього місця і вильоту з Прем'єр-ліги.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама