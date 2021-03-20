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"Ворскла" розгромила "Олімпік". Калитвинцеву приготуватися на вихід

20 березня, 21:24

Олег Люлька Олег Люлька

Під керівництвом екстренера збірної України "олімпійці" програли всі чотири матчі. Близька відставка

Схоже, швидка відставка екснаставника збірної України Юрія Калитвинцева з посади головного тренера "Олімпіка" неминуча. Сьогодні донеччани програли вже четвертий поспіль матч після його призначення, розгромно поступившись в Полтаві "Ворсклі" з рахунком 0:3.

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У першому таймі у "Ворскли" відзначився Степанюк, а ще один м'яч "Олімпік" забив у свої ворота – автогол головою від Снурніцина. А в другій половині поєдинку Степанюк оформив дубль, а з ним – і розгром "олімпійців".

Дивіться відео голів "Ворскли"

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Нагадаємо, раніше під керівництвом екскапітана "Динамо" Юрія Калитвинцева "Олімпік" програв "Минаю" (1:2), "Шахтарю" (0:1) і "Олександрії" (0:2).

Юрій Калитвинцев

Юрій Калитвинцев

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"Ворскла" vs "Олімпік"

"Ворскла" vs "Олімпік" / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"

"Ворскла" – "Олімпік" – 3:0
Голи: Степанюк, 13, 55, Снурніцин, 25 (автогол)
"Ворскла": Різник – Пердута, Чеснаков, Яворський, Якубу (Семілєт, 83) – Луїзао (Скляр, 68), Тілль, Пуцлін, Кане – Степанюк (Челядін, 75) – Кулач
"Олімпік": Бетім – Пасіч, Зотько, Векляк, Снурніцин (Завійський, 46), Лебеденко – Альваренга (Беніто, 63), Бабенко, Політило, Таллес – Нкенг
Попередження: Кулач – Зотько

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З такими темпами "Олімпіку" недовго до останнього місця і вильоту з Прем'єр-ліги.

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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
18
13
4
1
38
13
25
43
Забиті 38
Пропущені 13
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В В Н В
2
ШахтарШахтарШах
18
11
6
1
37
12
25
39
Забиті 37
Пропущені 12
Різниця 25
Результати останніх матчів: В В П В Н
3
ЗоряЗоряЗор
17
9
5
3
31
13
18
32
Забиті 31
Пропущені 13
Різниця 18
Результати останніх матчів: П В В В В
4
ВорсклаВорсклаВор
19
8
7
4
27
15
12
31
Забиті 27
Пропущені 15
Різниця 12
Результати останніх матчів: В П В В Н
5
ДеснаДеснаДес
19
8
6
5
27
20
7
30
Забиті 27
Пропущені 20
Різниця 7
Результати останніх матчів: П П В В Н
6
КолосКолосКол
18
6
8
4
25
19
6
26
Забиті 25
Пропущені 19
Різниця 6
Результати останніх матчів: В Н П В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
18
7
5
6
26
21
5
26
Забиті 26
Пропущені 21
Різниця 5
Результати останніх матчів: В Н П В В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
19
6
4
9
25
30
-5
22
Забиті 25
Пропущені 30
Різниця -5
Результати останніх матчів: В В Н Н В
9
МаріупольМаріупольМар
19
4
6
9
17
28
-11
18
Забиті 17
Пропущені 28
Різниця -11
Результати останніх матчів: Н П П Н П
10
ОлімпікОлімпікОлі
18
5
2
11
22
33
-11
17
Забиті 22
Пропущені 33
Різниця -11
Результати останніх матчів: П П П П П
11
ІнгулецьІнгулецьІнг
18
2
10
6
16
24
-8
16
Забиті 16
Пропущені 24
Різниця -8
Результати останніх матчів: В Н П Н П
12
МинайМинайМин
18
3
5
10
12
33
-21
14
Забиті 12
Пропущені 33
Різниця -21
Результати останніх матчів: Н П П В П
13
РухРухРух
17
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7
8
15
31
-16
13
Забиті 15
Пропущені 31
Різниця -16
Результати останніх матчів: П В П Н В
14
ЛьвівЛьвівЛьв
16
3
3
10
11
37
-26
12
Забиті 11
Пропущені 37
Різниця -26
Результати останніх матчів: П П П В Н

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відео голів чемпіонат України Ворскла Полтава Юрій Калитвинцев Олімпік Донецьк

Джерело: Сегодня|Спорт

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