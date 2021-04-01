Клуб Мілевського поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу – і судді допомогли? Фото свідчень

В Україні спалахнув новий футбольний скандал. Минай, за який грає Артем Мілевський, звинувачують в тому, що цей клуб нібито поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу над Олімпіком 2:1 в матчі УПЛ 28 лютого і, мовляв, досягнув її завдяки суддям.

Реклама

"ТаТоТаке" представив лист у справі, яку комітет з етики та чесної гри УАФ розглядає щодо президента Олімпіка Владислава Гельзіна. У листі директора УПЛ Євгена Дикого на адресу комітету йдеться, що Гельзін дзвонив у WhatsApp Дикому під час матчу і стверджував, що представники Миная нібито поставили 10 тисяч умовних одиниць на свою перемогу над Олімпіком.

Також, за словами Дикого, Гельзін саме в тій розмові додав, що його команду засуджують і якщо суддівське свавілля в матчі не припиниться, він зробить заяву для преси про упередженість арбітрів й обставини, які це підтверджують.

Що цікаво, сам бос Олімпіка Гельзін виклав дещо іншу версію. Він від прямих звинувачень на адресу Миная відхрещується.

"Не секрет, що у нас в клубі працює аналітик, який стежить за рухами за ставками до і по ходу матчів. Під час гри проти Миная він подзвонив мені і повідомив, що коефіцієнт почав серйозно коливатися – хтось почав активно ставити на суперників. Я був зобов'язаний зреагувати, тому набрав номер керівника Прем'єр-ліги і повідомив про сигнал, що надійшов. Ніхто не каже, що ставки робив "Минай" або хтось з боку арбітрів. Але незабаром нам поставили два пенальті, одне з яких – вельми суперечливе", – стверджує Гельзін

Реклама

Читайте також: Не визнає батьківство й ухиляється від аліментів: глава українських суддів сам потрапив під суд

Огляд скандального матчу Минай – Олімпік (2:1)

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама