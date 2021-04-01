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Клуб Мілевського поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу – і судді допомогли? Фото свідчень

1 квітня, 15:50

Олег Люлька Олег Люлька

Новий скандал в українській футбольній Прем'єр-лізі

В Україні спалахнув новий футбольний скандал. Минай, за який грає Артем Мілевський, звинувачують в тому, що цей клуб нібито поставив 10 тисяч у.о. на свою перемогу над Олімпіком 2:1 в матчі УПЛ 28 лютого і, мовляв, досягнув її завдяки суддям.

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"ТаТоТаке" представив лист у справі, яку комітет з етики та чесної гри УАФ розглядає щодо президента Олімпіка Владислава Гельзіна. У листі директора УПЛ Євгена Дикого на адресу комітету йдеться, що Гельзін дзвонив у WhatsApp Дикому під час матчу і стверджував, що представники Миная нібито поставили 10 тисяч умовних одиниць на свою перемогу над Олімпіком.

Також, за словами Дикого, Гельзін саме в тій розмові додав, що його команду засуджують і якщо суддівське свавілля в матчі не припиниться, він зробить заяву для преси про упередженість арбітрів й обставини, які це підтверджують.

Що цікаво, сам бос Олімпіка Гельзін виклав дещо іншу версію. Він від прямих звинувачень на адресу Миная відхрещується.

"Не секрет, що у нас в клубі працює аналітик, який стежить за рухами за ставками до і по ходу матчів. Під час гри проти Миная він подзвонив мені і повідомив, що коефіцієнт почав серйозно коливатися – хтось почав активно ставити на суперників. Я був зобов'язаний зреагувати, тому набрав номер керівника Прем'єр-ліги і повідомив про сигнал, що надійшов. Ніхто не каже, що ставки робив "Минай" або хтось з боку арбітрів. Але незабаром нам поставили два пенальті, одне з яких – вельми суперечливе", – стверджує Гельзін

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Огляд скандального матчу Минай – Олімпік (2:1)

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Пропущені 15
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Результати останніх матчів: П В Н П В
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Дніпро-1Дніпро-1Дні
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