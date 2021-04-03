Син обіграв батька в УПЛ! Калитвинцев-молодший наблизив знаменитого тата до відставки

Олімпік зазнав вже п'ятої поспіль поразки за колишнього тренера збірної – 0:2 від Десни

Олімпік під керівництвом екстренера збірної України Юрія Калитвинцева продовжує котитися під укіс. У суботу, 3 квітня, донеччани програли п'ятий поспіль матч після призначення коучем колишнього капітана Динамо. Цього разу – Десні з рахунком 0:2.

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У Десни, що продовжує боротьбу за третє місце з Зорею, на стадіоні імені Гагаріна в Чернігові голами відзначилися Тотовицький (44-а хвилина) і Безбородько (69-а).

Водночас у другому випадку передгольовой пас у Десни зробив Владислав Калитвинцев – отак син насолив батькові-тренерові Олімпіка.

Відео голів Десни в ворота Олімпіка

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Нагадаємо, раніше під керівництвом Юрія Калитвинцева "Олімпік" програв "Минаю (1:2), "Шахтарю" (0:1), "Олександрії" (0:2) і "Ворсклі" (0:3).

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Схоже, не за горами – відставка Юрія Калитвинцева. Та й до останнього місця, що передбачає виліт з Прем'єр-ліги, Олімпіку недалеко.

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