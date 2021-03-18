Русский
$ 27,7
32,99

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

Реброва помітили на тренуванні "Олімпіка". Невже Калитвинцеву приготуватися?

18 березня, 18:49

Олена Павлова , Андрій Трофімов

Український тренер в Угорщині стежив за виступами донеччан

Український наставник угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров прилетів в Україну і побував на тренуванні донецького "Олімпіка". Раніше знаменитий український тренер відмовився очолити московський ЦСКА.

Реклама

Читайте також: Таке могли сказати тільки на зборах наркоманів: агент – про пропозицію Реброву з Росії

Сергій Ребров

Сергій Ребров / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

"Сергій Станіславович висловив підтримку донецьким футболістам і окремо своєму колишньому одноклубнику і товаришеві Юрію Калитвинцеву, з яким вони у 90-х разом вражали в складі "Динамо". Тренер чемпіонів Угорщини зазначив, що уважно стежить за виступами "Олімпіка" в чемпіонаті та побажав успіхів у найближчих матчах", – йдеться на сайті "Олімпіка"

Реклама

Раніше Ребров став лютейшім ворогом "ДНР", коли відмовився допомагати їм в "боротьбі з бандерівцями". Футболку знаменитого футболіста показово спалили на камеру.

Нагадаємо, що "Рух" і "Олімпік" атакують главу футбольних суддів Лучіза його неповагу до України.

За словами президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна, Лучі назвав Україну банановою республікою.

Дивіться сюжет про Реброва і Лігу чемпіонів

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат України тренування Сергій Ребров Юрій Калитвинцев Олімпік Донецьк
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
"Луческу, вибачайся!" У Мірчі спалахнув конфлікт із мільйонером з "Динамо"Футбол
Усі результати 18-го туру чемпіонату України з футболу
Усі результати 18-го туру чемпіонату України з футболуЧУ з футболу
Фото-вогонь від дружини Степаненка! Грайливо розляглася у ванні на чужому ювілеї
Фото-вогонь від дружини Степаненка! Грайливо розляглася у ванні на чужому ювілеїЧУ з футболу
Яка красуня на матчі
Яка красуня на матчі "Шахтар" – "Десна"! Ось чому Соломон забив два м'ячі за дві хвилиниФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти