Реброва помітили на тренуванні "Олімпіка". Невже Калитвинцеву приготуватися?

Український наставник угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров прилетів в Україну і побував на тренуванні донецького "Олімпіка". Раніше знаменитий український тренер відмовився очолити московський ЦСКА.
Читайте також: Таке могли сказати тільки на зборах наркоманів: агент – про пропозицію Реброву з Росії
"Сергій Станіславович висловив підтримку донецьким футболістам і окремо своєму колишньому одноклубнику і товаришеві Юрію Калитвинцеву, з яким вони у 90-х разом вражали в складі "Динамо". Тренер чемпіонів Угорщини зазначив, що уважно стежить за виступами "Олімпіка" в чемпіонаті та побажав успіхів у найближчих матчах", – йдеться на сайті "Олімпіка"
Раніше Ребров став лютейшім ворогом "ДНР", коли відмовився допомагати їм в "боротьбі з бандерівцями". Футболку знаменитого футболіста показово спалили на камеру.
Нагадаємо, що "Рух" і "Олімпік" атакують главу футбольних суддів Лучіза його неповагу до України.
За словами президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна, Лучі назвав Україну банановою республікою.
Дивіться сюжет про Реброва і Лігу чемпіонів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк