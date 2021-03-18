Реброва помітили на тренуванні "Олімпіка". Невже Калитвинцеву приготуватися?

Український тренер в Угорщині стежив за виступами донеччан

Український наставник угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров прилетів в Україну і побував на тренуванні донецького "Олімпіка". Раніше знаменитий український тренер відмовився очолити московський ЦСКА.

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Сергій Ребров / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

"Сергій Станіславович висловив підтримку донецьким футболістам і окремо своєму колишньому одноклубнику і товаришеві Юрію Калитвинцеву, з яким вони у 90-х разом вражали в складі "Динамо". Тренер чемпіонів Угорщини зазначив, що уважно стежить за виступами "Олімпіка" в чемпіонаті та побажав успіхів у найближчих матчах", – йдеться на сайті "Олімпіка"

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Раніше Ребров став лютейшім ворогом "ДНР", коли відмовився допомагати їм в "боротьбі з бандерівцями". Футболку знаменитого футболіста показово спалили на камеру.

Нагадаємо, що "Рух" і "Олімпік" атакують главу футбольних суддів Лучіза його неповагу до України.

За словами президента "Олімпіка" Владислава Гельзіна, Лучі назвав Україну банановою республікою.

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