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"Ці слова не гідні й особи легкої поведінки": "Рух" і "Олімпік" атакують главу футбольних суддів Лучі

16 березня, 17:59

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Львівський клуб вважає, що італійський функціонер принижує український футбол

Як сніжний ком, наростає скандал навколо протистояння "Олімпіка" і глави футбольного суддівського корпусу України Лучано Лучі. Вчора президент донецького клубу Владислав Гельзін заявив, що італієць Лучі називає Україну банановою республікою.

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Сьогодні "Олімпік" на своїй сторінці в Instagram виступив зі ще однією заявою:

"Нові докази публічної демонстрації презирливого ставлення до нашої країни. У своєму акаунті в Twitter глава комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, також як і в опублікованій нами роздруківці "телеграм-чату", публікував статті з інтерв'ю футбольних діячів України. Ці публікації Лучано Лучі супроводжував лайками і образами".

Раніше президент "Олімпіка" з матюками ввірвався в прямий ефір після поразки від "Шахтаря".

У вівторок до претензій на адресу Лучано приєднався "Рух". Львівський клуб звернувся до глави Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранки з проханням перевірити достовірність висловлювань Лучі в Telegram-каналі українських арбітрів:

"Ці матеріали наповнені риторикою і лексикою, які недостойні базарної перекупки або особи легкої поведінки в стінах будинку розпусти, а тим більше, публічного спортивного функціонера в Будинку футболу".

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Тим часом, українським футбольним суддям дозволять давати інтерв'ю.

Дивіться огляд матчу "Олімпік" – "Шахтар", з якого почався скандал:

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