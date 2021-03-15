"Україну називає банановою республікою": гучні звинувачення на адресу глави арбітрів

Скандал, який спалахнув після перемоги "Шахтаря" над "Олімпіком" 1:0в попередньому турі чемпіонату України не тільки не вщухає, а й набирає обертів. Тепер він фактично перетворився на протистояння президента донецького "Олімпіка" Владислава Гельзіна і глави комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

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Якщо відразу після матчу в прямому ефірі Гельзін в нецензурній формі розкритикував суддівство поєдинку і закликав до вигнання італійця Лучі з України. То тепер президент "Олімпіка" розповів про канал голови суддівського корпусу УАФ і його неповажне ставлення до України.

Владислав Гельзін / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

"Хочу зняти маску з сеньйора Лучі. В наші руки потрапили роздруківки чинного телеграм-каналу УАФ. В цьому чаті пан Лучі не вибирає виразів. Видно все презирливе ставлення до нашої країни і до людей в українському футболі. Лучано Лучі, ви приїхали в нашу країну заробляти. Чому ви Україну називаєте банановою республікою? Ми що, для вас всі мавпи? Що це за посил такий іде? Будьте поважні до нашої країни, людей, там, де ви заробляєте", – цитує Гельзіна "Бомбардир"

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Як докази президент "Олімпіка" готовий передати мінімум 20 підписантів, які були присутні на зустрічі на зборах в Туреччині, коли Лучі грубо висловлювався на адресу України. "Олімпік" вже навіть звернувся до КДК з проханням перевірити можливу неспортивну поведінку Лучі.

Раніше глава футбольних арбітрів України пообіцяв жорстке покарання Гельзіну.

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