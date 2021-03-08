Таке могли сказати тільки на зборах наркоманів: агент – про пропозицію Реброву з Росії

Футбольний агент Шандор Варга відреагував на інформацію про те, що Сергій Ребров потрапив в сферу інтересів московського ЦСКАв кінці минулого року. Повідомлялося, що справа навіть не дійшла до переговорів, нібито Ребров побоюється, що робота в Росії "закриє" українцеві кар'єру на батьківщині.

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"Ця інформація – повна нісенітниця. Я 25 років є його агентом і працюю над усіма його контрактами. Так що це хтось перебрав дозу, напевно. Він зараз втретє поспіль буде чемпіоном Угорщини, у "Ференцвароша" таке було в останній раз майже 100 років тому.

Тому він щасливий, у нього є діючий контракт, і ніяких обговорень ні з яким іншим клубом у нас не було. Зі мною, в усякому разі, точно ніхто не зв'язувався. А інших посередників у нього немає і не було останні 25 років.

Хто взагалі міг сказати, що робота в ЦСКА завадить йому на батьківщині? Нехай назвуть цю людину. Таке могли сказати хіба що на зборах наркоманів", – випалив Варга в інтерв'ю sport24.ru.

Раніше з'явилися чутки, що Ребров замінить Андрія Шевченка в збірній України після Євро-2020. Пізніше Українська асоціація футболу спростувала прихід Реброва на місце Шевченка.

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