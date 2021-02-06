"Він дуже подобається Луческу". Людина-гол з Туреччини ще може опинитися в Києві

Найкращий бомбардир чемпіонату Туреччини габонець Аарон Бупендза, який забив 17 голів в 21 матчі, ще може перейти до київського "Динамо". Раніше повідомлялося, що "Хатайспор" відмовився продавати Бупендзу в "Динамо" за 9 млн євро.
Для того, щоб 24-річний африканець з убивчою лівою ногою опинився в "Динамо", "Хатайспор" має зменшити свої фінансові апетити.
Про це заявив представник головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу в Туреччині Сюрея Ертугрул, якого цитує видання Fanatik.
"Динамо" потрібен нападник, і я запропонував Бупендзу Луческу. Мірчі дуже подобається Аарон, він хоче його отримати в своє розпорядження. Але наставник "Хатайспора" Ердоган не має наміру відпускати свого лідера, поки не отримає гравця на заміну. Ердоган просив у киян Жерсона Родрігеса. "Хатайспор" запропонував спочатку здійснити трансфер Родрігеcа, а потім Бупендзи. Але клуби не змогли домовитися про фінансові умови"
"Президент "Динамо" не зміг прилетіти до Анталії через смерть батька. Але трансферне вікно в Україні закривається 2 березня, і "Динамо" зробить другу пропозицію щодо Бупендзи – тільки для цього "Хатайспор" має опустити ціну. Вони хочуть 10 млн євро . У них є пропозиції від "Краснодара", "Дженоа", "Галатасарая" і "Башакшехіра", але такі гроші платити ніхто не готовий", – заявив Сюрея Ертугрул
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Відзначимо, що востаннє гравця дорожче 9 млн євро "Динамо" купувало влітку 2015 року, ще за тренера Сергія Реброва, придбавши у "Базеля" парагвайця Дерліса Гонсалеса.
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