"Динамо" – "Шкендія": онлайн матчу киян в Туреччині

У суботу, 6 лютого, київське "Динамо" проведе передостанній контрольний поєдинок на тренувальному зборі в Туреччині. Суперником команди Мірчі Луческу стане "Шкендія" з Північної Македонії. Матч розпочнеться о 16:10 за київським часом, а на нашому сайті пройде текстова онлайн трансляція.

ОНЛАЙН "ШКЕНДІЯ" – "ДИНАМО"

Сьогоднішній матч проти "Шкендія" стане для киян сьомим за час зимової паузи. На першому зборі в ОАЕ "Динамо" поступилося Легії (0:2), обіграло "Шахтар" з Солігорська (2:0) і розійшлося миром зі збірною Йорданії (0:0).

Після кількох днів вихідних динамівці вирушили на другий збір до Туреччини, де вони вже встигли програти "Лудогорцю", обіграти "Динамо" Тбілісі (1:0) і втратити перемогу над ЦСКА 1 948 (2:2).

Сьогодні "Динамо" зустрінеться з триразовим чемпіоном Македонії, також "Шкендія" двічі перемагала в Кубку і один раз – в Суперкубку країни. У поточному сезоні команда лідирує в чемпіонаті країни, але вже вилетіла з Кубка.

Читайте також: Український футбол в Facebook. Рейтинг популярності клубів Прем'єр-ліги

Після цього 8 лютого кияни завершать програму другого тренувального збору спарингом з БАТЕ і повернуться в Україну, де 13-го числа в рамках Прем'єр-ліги зіграє з "Олімпіком" а через п'ять днів на них чекає зустріч з "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Букмекери про матч "Шкендія" – "Динамо":

Букмекери вважають "Динамо" фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Мірчи Луческу – 1.42, на нічию – 4.70, на перемогу "Шкендія" – 6.50.

Дивіться, як "Динамо" обіграло "Ференцварош" і пробилося в Лігу Європи:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама