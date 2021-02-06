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"Он очень нравится Луческу". Человек-гол из Турции еще может оказаться в Киеве

6 февраля, 17:07

Олег Люлька Олег Люлька

"Динамо" ждет, когда "Хатайспор" снизит цену на своего габонского форварда Бупендзу

Лучший бомбардир чемпионата Турции габонец Аарон Бупендза, забивший 17 голов в 21 матче, еще может перейти в киевское "Динамо". Ранее сообщалось, что "Хатайспор" отказался продавать Бупендзу в "Динамо" за 9 млн евро.

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Для того, чтобы 24-летний африканец с убийственной левой ногой оказался в "Динамо", "Хатайспор" должен умерить свои финансовые аппетиты.

Об этом заявил представитель главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу в Турции Сюрейя Эртугрул, которого цитирует издание Fanatik.

"Динамо" нужен нападающий, и я предложил Бупендзу Луческу. Мирче очень нравится Аарон, он хочет его заполучить. Но наставник "Хатайспора" Эрдоган не намерен отпускать своего лидера, пока не получит игрока взамен. Эрдоган просил у киевлян Жерсона Родригеса. "Хатайспор" предложил сначала совершить трансфер Родригеcа, а затем Бупендзы. Но клубы не смогли договориться о финансовых условиях"

Аарон Бупендза

Аарон Бупендза / Фото: Getty Images

"Президент "Динамо" не смог прилететь в Анталию из-за смерти отца. Но трансферное окно в Украине закрывается 2 марта, и "Динамо" сделает второе предложение по Бупендзе – только для этого "Хатайспор" должен опустить цену. Они хотят 10 млн евро. У них есть предложения от "Краснодара", "Дженоа", "Галатасарая" и "Башакшехира", но такие деньги платить никто не готов", – заявил Сюрейя Эртугрул

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Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что в последний раз игрока дороже 9 млн евро "Динамо" покупало летом 2015 года, еще при тренере Сергее Реброве, приобретя у "Базеля" парагвайца Дерлиса Гонсалеса.

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Динамо Киев Мирча Луческу чемпионат Турции Аарон Бупендза
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