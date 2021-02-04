"Динамо" втратило перемогу над ЦСКА, не реалізувавши один з двох пенальті

4 лютого київське "Динамо" провело третій спаринг на зборі в Туреччині. Підопічні Мірчі Луческу в напруженій боротьбі не змогли переграти шостий клуб поточного чемпіонату Болгарії – софійський ЦСКА – 2:2. "Армійців" зараз тренує знаменитий наставник Красимир Балак, і вони дали справжній бій віцечемпіонам України.

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Кияни відкрили рахунок на 30-й хвилині – Ванат вчасно прокинув м'яч на Циганкова, який скористався помилкою голкіпера і відправив м'яч у ворота. На 41-й хвилині суддя поставив 11-метровий у ворота болгар, коли захисник ЦСКА в своїй штрафній збив Циганкова. Але воротар "армійців" не тільки парирував удар Буяльського, але і встиг відреагувати на добивання Дуелунда.

"Динамо" – ЦСКА Софія / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Не встиг розпочатися другий тайм, як футболісти ЦСКА зрівняли рахунок. Топузов встиг на простріл в штрафний "Динамо" і з близької відстані розстріляв голкіпера – 1:1. Але на 61-й хвилині арбітр матчу призначив ще один пенальті в ворота ЦСКА після того, як Ледньов опинився на газоні в чужій штрафній. І тут вже де Пена не схибив.

Але перемога попливла з рук "Динамо" на 81-й хвилині. Пастунов отримав передачу в штрафний і пробив в дальній кут. Бущан не зміг впоратися з ударом і переправив м'яч у сітку воріт – 2:2.

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"Динамо" обіграло "Шахтар" (Солігорськ) / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, що "Динамо" вже провело два спаринги на зборі в Туреччині. "Біло-сині" поступилися лідеру чемпіонату Болгарії "Лудогорцю" (1:2) і обіграли тбіліське "Динамо" (1:0). Переможний м'яч в останньому матчі на заключних секундах забив Віталій Буяльський, реалізував пенальті, який сам же і заробив.

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Зазначимо, що напередодні "Динамо" оголосило заявку на Лігу Європи з двома новачками. До списку були включені Артем Бєсєдін, який відбув дискваліфікацію, і Сідклей, який повернувся з оренди в "Корінтіансі".

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