Русский
$ 28
33,64

Новини Чемпіонату України 2020/2021

Головна Матчі Таблиця Відео Статистика Бомбардири Судді
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. ЧУ з футболу

"Динамо" втратило перемогу над ЦСКА, не реалізувавши один з двох пенальті

4 лютого, 18:05

Олена Павлова Олена Павлова

Кияни двічі вели у ході зустрічі з болгарськими "армійцями"

4 лютого київське "Динамо" провело третій спаринг на зборі в Туреччині. Підопічні Мірчі Луческу в напруженій боротьбі не змогли переграти шостий клуб поточного чемпіонату Болгарії – софійський ЦСКА – 2:2. "Армійців" зараз тренує знаменитий наставник Красимир Балак, і вони дали справжній бій віцечемпіонам України.

Реклама

Читайте також: Український футбол в Facebook. Рейтинг популярності клубів Прем'єр-ліги

Кияни відкрили рахунок на 30-й хвилині – Ванат вчасно прокинув м'яч на Циганкова, який скористався помилкою голкіпера і відправив м'яч у ворота. На 41-й хвилині суддя поставив 11-метровий у ворота болгар, коли захисник ЦСКА в своїй штрафній збив Циганкова. Але воротар "армійців" не тільки парирував удар Буяльського, але і встиг відреагувати на добивання Дуелунда.

"Динамо" – ЦСКА Софія

"Динамо" – ЦСКА Софія / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Реклама

Не встиг розпочатися другий тайм, як футболісти ЦСКА зрівняли рахунок. Топузов встиг на простріл в штрафний "Динамо" і з близької відстані розстріляв голкіпера – 1:1. Але на 61-й хвилині арбітр матчу призначив ще один пенальті в ворота ЦСКА після того, як Ледньов опинився на газоні в чужій штрафній. І тут вже де Пена не схибив.

Але перемога попливла з рук "Динамо" на 81-й хвилині. Пастунов отримав передачу в штрафний і пробив в дальній кут. Бущан не зміг впоратися з ударом і переправив м'яч у сітку воріт – 2:2.

В тренді
Драма про українську спортсменку отримала дві премії на кінофестивалі

"Динамо" обіграло "Шахтар" (Солігорськ)

"Динамо" обіграло "Шахтар" (Солігорськ) / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, що "Динамо" вже провело два спаринги на зборі в Туреччині. "Біло-сині" поступилися лідеру чемпіонату Болгарії "Лудогорцю" (1:2) і обіграли тбіліське "Динамо" (1:0). Переможний м'яч в останньому матчі на заключних секундах забив Віталій Буяльський, реалізував пенальті, який сам же і заробив.

Реклама

Зазначимо, що напередодні "Динамо" оголосило заявку на Лігу Європи з двома новачками. До списку були включені Артем Бєсєдін, який відбув дискваліфікацію, і Сідклей, який повернувся з оренди в "Корінтіансі".

Дивіться, як "Динамо" обіграло команду Реброва в матчі за євровесну

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

збори Динамо Київ спаринг ЦСКА Софія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
Лідери
Лідери "Динамо" і "Шахтаря" – в одному ліфті зі своїми дружинами (фото)Футбол
Струнка, як дружина Шеви: головна вболівальниця Віктора Коваленка в Італії
Струнка, як дружина Шеви: головна вболівальниця Віктора Коваленка в ІталіїФутбол
"Як можна не відзначити?" Вигнаний з "Колоса" Селезньов розповів про посиденьках у компаніїЧУ з футболу
Селезньова вигнали з
Селезньова вигнали з "Колоса" за порушення режимуЧУ з футболу
"И целуй меня везде": дружина динамівця Буяльського без чоловіка яскраво відзначила день народженняФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти