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Український футбол в Facebook. Рейтинг популярності клубів Прем'єр-ліги

4 лютого, 17:24

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

За "Шахтарем" ніхто не вженеться, але новачки чемпіонату дивують

4 лютого відзначається день народження Facebook – найпопулярнішої соціальної мережі, без якої вже неможливо уявити сучасну комунікацію. Запрацювала вона в 2004 році в США.

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В день 17-ї річниці заснування Facebook ми подивилися на сторінки клубів Прем'єр-ліги. Лідери дійсно оновлюють інформацію для вболівальників оперативно, а деякі створили їх "для галочки".

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Хто цікавий

Лідером закономірно є "Шахтар", що подає інформацію російською, українською та англійською мовами. За сторінкою чемпіонів України стежать понад 1,4 млн людей.

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Головний конкурент "гірників" на внутрішній арені, київське "Динамо", має 160 тисяч підписників – майже в 9 разів менше, ніж "Шахтар". На третьому місці з великим відставанням – полтавська "Ворскла", за якою стежать трохи більше 11 тисяч шанувальників футболу.

Решта 11 команд не набрали і 10 тисяч людей, який хотіли б дізнаватися їхні новини. А ось львівські "Карпати", які зараз виступають у Другій лізі, мають більш 12700 підписників, так що зайняли б у рейтингу третю позицію!

Раніше ми писали, що хокейна ліга України крутіше Асоціації футболу в Facebook.

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Новачки рвуться вгору

На шостому і сьомому рядках розташувалися новачки УПЛ з західної України – закарпатський "Минай" і львівський "Рух", керівники яких люблять ефектні ходи. Здається, прихід Артема Мілевського в команду Василя Кобіна приверне до неї додаткову увагу.

У суперечці аутсайдерів рейтингу "Інгулець" на 43 підписники випереджає "бездомний" "Олімпік", адреса якого значиться в Донецьку.

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Цікаво, що сторінка Української асоціації футболу зі 125 тисячами підписників за популярністю займала б третє місце серед клубів – після "Шахтаря" і "Динамо".

Згадаймо, як Ліонель Мессі бив рекорди Facebook незабаром після відкриття своєї сторінки.

Дивіться сюжет про те, як Facebook подавав в суд на українців:

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