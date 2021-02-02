Русский
$ 28,06
33,9
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Динамо" відмовили в рекордному трансфері з часів Реброва

2 лютого, 15:21

Олег Люлька Олег Люлька

9 мільйонів євро, запропонованих киянами за габонця Бупендзу, не влаштували турецький "Хатайспор"

Київське "Динамо" запропонувало найбільші за останні п'ять з половиною років гроші за новачка, але отримало відмову.

Реклама

Мова про 24-річного форварда-шульгу з "Хатайспора" і збірної Габону Аарона Бупендзу, який з 15 голами в 19 матчах є найкращим бомбардиром нинішнього чемпіонату Туреччини.

"Нещодавно ми отримали пропозицію в розмірі 9 мільйонів євро в розстрочку від клубу з Європи, але відхилили її", – заявив віцепрезидент "Хатайспора" Етхем Сунар

Аарон Бупендза

Аарон Бупендза / Фото: Getty Images

За даними видання En Son Haber, європейською командою, що отримала відмову щодо Бупендзи, є "Динамо". "Хатайспор" не має наміру відпускати свого нападника до Мірчі Луческу, який має чудові зв'язки в турецькому футболі, дешевше, ніж за 10 мільйонів євро.

Реклама

Дивіться, як забиває Бупендза

Читайте також: Екстренер "Динамо" надів футболку, за яку в Україні міг би отримати 5 років в'язниці

Відзначимо, що востаннє гравця за 9 млн євро "Динамо" купувало влітку 2015 року, ще за тренера Сергія Реброва, придбавши у "Базеля" парагвайця Дерліса Гонсалеса. З тих пір кияни на трансферному ринку поводяться значно економніше.

Мірча Луческу
Реклама

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Динамо" не може купувати дорогих гравців і пропонувати футболістам великі зарплати. Але це компенсується ентузіазмом наявних у нас хлопців. Вони хочуть проявити себе, підвищити свій статус, свою значимість", – зазначив нещодавно Луческу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Динамо Київ чемпіонат Туреччини Аарон Бупендза
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Модель, яка підкорила українського воротаря:
Модель, яка підкорила українського воротаря: "Мене аж тіпає – так за ним сумую"Футбол
"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкою
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкоюФутбол
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої грудиФутбол
Лідери
Лідери "Динамо" і "Шахтаря" – в одному ліфті зі своїми дружинами (фото)Футбол
"Ніндзя!" Златан знову забив нереальний голФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти