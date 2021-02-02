"Динамо" відмовили в рекордному трансфері з часів Реброва

9 мільйонів євро, запропонованих киянами за габонця Бупендзу, не влаштували турецький "Хатайспор"

Київське "Динамо" запропонувало найбільші за останні п'ять з половиною років гроші за новачка, але отримало відмову.

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Мова про 24-річного форварда-шульгу з "Хатайспора" і збірної Габону Аарона Бупендзу, який з 15 голами в 19 матчах є найкращим бомбардиром нинішнього чемпіонату Туреччини.

"Нещодавно ми отримали пропозицію в розмірі 9 мільйонів євро в розстрочку від клубу з Європи, але відхилили її", – заявив віцепрезидент "Хатайспора" Етхем Сунар

Аарон Бупендза / Фото: Getty Images

За даними видання En Son Haber, європейською командою, що отримала відмову щодо Бупендзи, є "Динамо". "Хатайспор" не має наміру відпускати свого нападника до Мірчі Луческу, який має чудові зв'язки в турецькому футболі, дешевше, ніж за 10 мільйонів євро.

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Дивіться, як забиває Бупендза

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Відзначимо, що востаннє гравця за 9 млн євро "Динамо" купувало влітку 2015 року, ще за тренера Сергія Реброва, придбавши у "Базеля" парагвайця Дерліса Гонсалеса. З тих пір кияни на трансферному ринку поводяться значно економніше.

Реклама Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"Динамо" не може купувати дорогих гравців і пропонувати футболістам великі зарплати. Але це компенсується ентузіазмом наявних у нас хлопців. Вони хочуть проявити себе, підвищити свій статус, свою значимість", – зазначив нещодавно Луческу

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