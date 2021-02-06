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"Динамо" – "Шкендія": відео трансляція товариського матчу

6 лютого, 15:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Це перша зустріч в історії команд

Сьогодні київське "Динамо" знову грає спаринг. На зборах в Туреччині суперником українського клубу буде "Шкендія" з Північної Македонії. Ми ведемо текстову онлайн-трансляцію поєдинку "Динамо" – "Шкендія". Початок зустрічі о 16:10.

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"ДИНАМО" – "Шкендія": ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ

Цікаво, що ні в офіційних, ні в товариських матчах команди раніше не зустрічалися.

У поточному сезоні "Шкендія" лідирує в чемпіонаті Північної Македонії. У 18 матчах команда набрала 39 очок (11 перемог, 6 нічиїх, 1 поразка).

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У Лізі Європи македонці вже завершили виступ. "Шкендія" подолала два раунди кваліфікації, обігравши на виїзді азербайджанський "Сумгаїт" (2:0) і румунський "Ботошані" (1:0), але потім поступилася в рідних стінах англійському "Тоттенхему" (1:3).

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Для "Динамо" це буде передостанній "товарняк", на 8 лютого запланований ще матч з білоруським БАТЕ. А далі вже офіційні зустрічі. 13 лютого в УПЛ проти "Олімпіка", а через п'ять днів поєдинок з "Брюгге" в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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футбол товариський матч Динамо Київ Шкендія

Джерело: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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