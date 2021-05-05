Динамо – Маріуполь: відеотрансляція матчу

Дивіться поєдинок команд Мірчі Луческу і Остапа Маркевича на маріупольському стадіоні імені Бойка – чемпіони проти клубу, що бореться в УПЛ за виживання

Динамо vs Маріуполь / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У середу, 5 травня, в матчі передостаннього, 25-го, туру української Прем'єр-ліги відбувається матч Динамо – ФК Маріуполь. Початок – о 14:00. Хоча формальним господарем поєдинку є Динамо, команди зустрічаються на маріупольському стадіоні імені Бойка.

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Це пов'язано з тим, що груднева гра цих клубів в першому колі, в якій господарем був Маріуполь, за домовленістю сторін відбулася в Києві – це робило менш енерговитратним календар команди Мірчі Луческу, що виступала тоді ще і в Лізі чемпіонів.

ТРАНСЛЯЦІЯ ДИНАМО – МАРІУПОЛЬ 5 ТРАВНЯ

Нагадаємо, Динамо ще за три тури до фінішу стало чемпіоном України. Проте Луческу продовжує тримати свою команду в тонусі, щоб до "золота" УПЛ і Суперкубку додати ще й Кубок країни – фінальний матч із Зорею відбудеться 13 травня.

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Маріуполь же до зустрічі з киянами ще не гарантував собі збереження прописки у найвищому дивізіоні на наступний сезон, тому на матч проти Динамо підопічні Остапа Маркевича вийдуть з особливою турнірною мотивацією.

Відзначимо, що попередня зустріч Динамо з Маріуполем завершилася з рахунком 2:1 на користь киян, які 60 хвилин грали в меншості через вилучення Нещерета.