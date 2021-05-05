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Динамо – Мариуполь: видеотрансляция матча

5 мая, 11:33

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите поединок команд Мирчи Луческу и Остапа Маркевича на мариупольском стадионе имени Бойко – чемпионы против клуба, борющегося в УПЛ за выживание

Динамо vs Мариуполь

Динамо vs Мариуполь / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 5 мая, в матче предпоследнего, 25-го, тура украинской Премьер-лиги проходит матч Динамо – ФК Мариуполь. Начало – в 14:00. Несмотря на то что формальным хозяином поединка является Динамо, команды встречаются на мариупольском стадионе имени Бойко.

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Это связано с тем, что декабрьская игра этих клубов в первом круге, в которой хозяином значился Мариуполь, по договоренности сторон состоялась в Киеве – это делало менее энергозатратным календарь команды Мирчи Луческу, выступавшей тогда еще и в Лиге чемпионов.

ТРАНСЛЯЦИЯ ДИНАМО – МАРИУПОЛЬ 5 МАЯ

Напомним, Динамо еще за три тура до финиша стало чемпионом Украины. Тем не менее Луческу продолжает держать свою команду в тонусе, чтобы к "золоту" УПЛ и Суперкубку добавить еще и Кубок страны – финальный матч с Зарей состоится 13 мая.

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Мариуполь же до встречи с киевлянами еще не гарантировал себе сохранение прописки в высшем дивизионе на следующий сезон, потому на матч против Динамо подопечные Остапа Маркевича выйдут с особой турнирной мотивацией.

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Позиция
Команда
И
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О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
24
19
4
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56
15
41
61
Забитые 56
Пропущеные 15
Разница 41
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
24
14
6
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Забитые 46
Пропущеные 19
Разница 27
Результаты последних матчей: В П П В В
3
ЗаряЗаряЗар
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Забитые 41
Пропущеные 21
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Результаты последних матчей: В П В П В
4
КолосКолосКол
24
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Забитые 34
Пропущеные 23
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5
ДеснаДеснаДес
24
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Забитые 36
Пропущеные 27
Разница 9
Результаты последних матчей: Н П П В В
6
ВорсклаВорсклаВор
24
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Забитые 34
Пропущеные 28
Разница 6
Результаты последних матчей: П П В В П
7
АлександрияАлександрияАле
24
8
5
11
32
33
-1
29
Забитые 32
Пропущеные 33
Разница -1
Результаты последних матчей: П В П П П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
24
8
5
11
35
36
-1
29
Забитые 35
Пропущеные 36
Разница -1
Результаты последних матчей: П В Н П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
24
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Результаты последних матчей: В В В П П
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ИнгулецИнгулецИнг
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Пропущеные 40
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ОлимпикОлимпикОли
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Забитые 27
Пропущеные 44
Разница -17
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МинайМинайМин
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4
6
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18
Забитые 15
Пропущеные 41
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П Н

Отметим, что предыдущая встреча Динамо с Мариуполем завершилась со счетом 2:1 в пользу киевлян, которые 60 минут играли в меньшинстве из-за удаления Нещерета.

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